Mbappé, en duda para cerrar la temporada con el Real Madrid

Para el Real Madrid siguen saliendo las malas noticias.

Después de caer 2-0 ante el Barcelona, encuentro donde el conjunto catalán se coronó campeón de LaLiga, el técnico del cuadro "merengue", Álvaro Arbeloa, cuestionó el que Kylian Mbappé pueda volver a jugar alguno de los tres partidos que le restan a su equipo para terminar la temporada.

Mbappé no fue citado para disputar el clásico por lesión y tuvo que ver el clásico desde su casa.

Y es que, pese a que el astro galo llegó a entrenarse junto al resto del grupo en las últimas sesiones de trabajo del Real Madrid, finalmente no entró en la convocatoria.

Durante la rueda de prensa, Arbeloa dejó dudas sobre el posible regreso de Mbappé a un terreno de juego antes de que termine la temporada en alguno de los encuentros que disputará el Madrid frente al Oviedo, Sevilla y Athletic de Bilbao.

"Quedan dos semanas y, según evoluciones de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no. Me hubiese gustado que hubiese estado al cien por cien y que hubiese podido jugar desde el principio. Eso es lo que me habría gustado", explicó.

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