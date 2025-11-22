Cerrar X
Barcelona vuelve al Camp Nou con goleada 4-0 al Athletic

Robert Lewandowski abrió el marcador apenas a los cuatro minutos, poniendo el ritmo de un encuentro en el que el conjunto blaugrana dominó de principio a fin

Barcelona celebró por todo lo alto su regreso al Camp Nou con una contundente victoria 4-0 sobre el Athletic de Bilbao, en un partido marcado por el ambiente festivo y la presencia de 45 mil aficionados que volvieron a ocupar el estadio tras más de dos años de cierre por renovación.

Ferran Torres firmó un doblete gracias a dos asistencias de Lamine Yamal, mientras que Fermín López marcó en su debut en el renovado inmueble. El Athletic se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Oihan Sancet al minuto 53, cuando el Barcelona ya ganaba 3-0.

“Lo más importante es que hemos vuelto al Camp Nou”, expresó Lewandowski tras el partido. “Es un día especial; jugar aquí es otra cosa”.

El encuentro fue una celebración para la afición culé, que no veía un partido en el Camp Nou desde mayo de 2023.

Durante 900 días, el equipo jugó como local en el Estadio Olímpico de Cataluña, mucho menos accesible y con menor capacidad que el coloso blaugrana.

A pesar de la reapertura, el estadio sigue en plena remodelación. El nivel superior aún es una estructura incompleta con vigas expuestas, grúas rodeando el recinto y zonas que mantienen apariencia de obra. El proyecto, iniciado en junio de 2023, busca modernizar y ampliar el estadio para recibir hasta 105 mil aficionados, financiado con 1,450 millones de euros.

El club había planeado regresar en noviembre de 2024, para su 125 aniversario, pero la fecha se pospuso varias veces.

Ahora, Barcelona solicitará abrir más asientos conforme avancen los trabajos.

La victoria coloca al Barça igualado en puntos con el Real Madrid antes de que los merengues visiten al Elche. Su próximo desafío será el martes ante el Chelsea en la Liga de Campeones.

Esta misma semana, la UEFA autorizó al club a disputar en el Camp Nou su duelo del 9 de diciembre frente al Eintracht Frankfurt, mientras que a inicios de mes más de 20 mil aficionados asistieron al primer entrenamiento del equipo en su retorno al icónico estadio.


