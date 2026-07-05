Por petición de Trump, FIFA le quita la sanción a Balogun

La FIFA suspendió la sanción de Folarin Balogun y podrá jugar con Estados Unidos ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026

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El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, podrá disputar el partido de octavos de final del Mundial FIFA 2026 frente a Bélgica, luego de que la FIFA suspendiera la sanción derivada de su expulsión en el encuentro contra Bosnia.

Balogun había sido expulsado tras recibir tarjeta roja por una entrada sobre Tarik Muharemovic, acción que fue revisada mediante el sistema VAR. Sin embargo, el organismo rector del futbol decidió dejar en suspenso el castigo.

FIFA suspende la sanción por un año

De acuerdo con un comunicado oficial, la FIFA informó que la suspensión del partido quedó en pausa bajo un periodo de prueba de un año.

“De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año”, señaló el organismo.

La FIFA precisó que, si Balogun incurre en una infracción similar durante ese periodo, la suspensión será reactivada, además de cualquier sanción adicional que corresponda.

Trump celebró la decisión de la FIFA

Según una fuente citada en el reporte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría solicitado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, revisar la expulsión del delantero estadounidense.

Tras conocerse la resolución, Trump celebró la decisión en su red social Truth Social.

“Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario estadounidense.

La Casa Blanca también reaccionó con una publicación en la red social X en la que escribió: “USA-USA-USA”.

Pulisic celebra el regreso de Balogun

La Federación de Futbol de Estados Unidos aceptó la resolución de la FIFA, mientras que los jugadores se enteraron de la noticia cuando se dirigían al entrenamiento previo al duelo frente a Bélgica.

El capitán estadounidense, Christian Pulisic, reconoció que la noticia los tomó por sorpresa.

“Nos enteramos justo al llegar aquí. Al principio piensas: ‘¿En serio? ¿Esto es real?’ Y luego: ‘¡Oh, qué buena noticia!’”, declaró.

Bélgica cuestiona la resolución

Por su parte, la Real Federación Belga de Futbol (RBFA) manifestó su sorpresa por la decisión de la FIFA y anunció que analizará el reglamento para evaluar las opciones disponibles antes del encuentro de octavos de final.