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Bélgica y Egipto dividen puntos en su debut en Mundial FIFA 2026™

Los africanos se adelantaron con un gol de Emam Ashour y estuvieron cerca de consumar la victoria, pero un autogol de Mohamed Hany permitió la reacción belga

  • 15
  • Junio
    2026

Egipto arrancó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al igualar 1-1 frente a Bélgica, una de las selecciones favoritas del Grupo G, en un partido disputado este lunes en Seattle.

Los Faraones dieron el primer golpe al minuto 19 gracias a una gran definición de Emam Ashour, quien venció a Thibaut Courtois con un potente disparo de derecha para adelantar a los africanos.

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Bélgica reaccionó gracias a un autogol

El conjunto europeo dominó la posesión durante gran parte del encuentro, pero encontró dificultades para romper el orden defensivo egipcio.

La igualdad llegó hasta el minuto 66, cuando Mohamed Hany desvió accidentalmente el balón hacia su propia portería tras una jugada de presión belga, decretando el 1-1 definitivo.

A partir de ese momento, los Diablos Rojos se lanzaron al ataque en busca de la remontada, pero la defensa egipcia resistió los intentos y conservó el empate.

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Para Bélgica, el resultado representa un arranque por debajo de las expectativas, mientras que para los africanos significa un punto que puede ser clave en la pelea por la clasificación.

 


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