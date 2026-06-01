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Bienvenido, junio… ¡El mes del Mundial de Futbol de 2026!
Se levanta el telón del sexto mes del año, mismo en el cual abre fuego la edición 23 de la Copa del Mundo, que tendrá el silbatazo inicial el próximo jueves 11
Por Gerardo Vázquez | 01 Junio 2026
Este lunes arranca el mes del Mundial de Futbol 2026, que abre fuego el próximo jueves 11 de junio y finalizará el domingo 19 de julio. Sin embargo, la fiesta arranca esta semana:
- El martes, la selección de Japón “aterrizará” en Monterrey para comenzar sus entrenamientos de cara a la Copa del Mundo; los nipones entrenarán en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET).
- Argentina llegó este domingo a Kansas City para iniciar su preparación para la defensa de su título de la justa.
- Mediante un video, Samuel García, gobernador de Nuevo León, le dio la bienvenida a la selección de Túnez, que no ha arribado a territorio regio, pero disputará dos partidos en la Sultana del Norte.
- Este domingo se anunció la lista de 26 jugadores de la Selección Mexicana para la fiesta futbolera.
- De esta forma arranca la fiesta de la justa mundialista, que se vivirá en Nuevo León en sus distintos municipios, así como en el Estadio Monterrey, en el Fan Fest y en las Fans Zone.