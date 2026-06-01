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Bienvenido, junio… ¡El mes del Mundial de Futbol de 2026!

Se levanta el telón del sexto mes del año, mismo en el cual abre fuego la edición 23 de la Copa del Mundo, que tendrá el silbatazo inicial el próximo jueves 11

Por Gerardo Vázquez | 01 Junio 2026