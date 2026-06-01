Árbitros mexicanos ya concentran en Miami rumbo al Mundial 2026

Mientras la Selección Mexicana comenzó su etapa final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la representación arbitral del país también dio el primer paso hacia la máxima cita futbolística al integrarse a la concentración oficial en Miami, Florida.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol informó que los siete representantes nacionales convocados por la FIFA ya trabajan en territorio estadounidense como parte del programa previo al inicio del torneo.

La delegación mexicana está encabezada por los árbitros centrales César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza, quienes estarán acompañados por los asistentes Sandra Elizabeth Ramírez Alemán, Marco Antonio Bisguerra Mendiola y Alberto Morín Méndez, además de los especialistas de videoarbitraje Guillermo Pacheco Larios y Erick Yair Miranda Galindo.

Katia Itzel hará historia en el arbitraje mexicano

Uno de los nombres que más destaca dentro de la delegación es el de Katia Itzel García Mendoza, quien se convertirá en la primera árbitra central mexicana en participar en una Copa Mundial de la FIFA.

La silbante llega a la justa internacional después de consolidarse como una de las principales figuras del arbitraje femenil en México y de acumular experiencia en competencias nacionales e internacionales.

Su designación representa un momento histórico para el futbol mexicano y un avance significativo en la presencia de mujeres dentro de los máximos escenarios del arbitraje mundial.

César Ramos va por su tercer Mundial

Por su parte, César Arturo Ramos Palazuelos disputará su tercera Copa Mundial de la FIFA tras sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con esta designación, el sinaloense igualará a Marco Antonio Rodríguez como el árbitro mexicano con más participaciones mundialistas.

Además, Ramos llega al torneo como uno de los jueces con mayor experiencia internacional y con posibilidades de dirigir encuentros de las fases decisivas.

Incluso, diversas versiones lo colocan como candidato para arbitrar la final del certamen en caso de mantener actuaciones destacadas durante la competencia.

Nuestros árbitros inician su concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/0fTIQcZG5s — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) May 31, 2026

FMF destaca calidad del arbitraje mexicano

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol reconoció la trayectoria de los siete representantes nacionales y destacó el prestigio que han construido en competencias nacionales e internacionales.

“La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol expresa su más profundo orgullo por la participación de estos siete jueces en la Copa del Mundo 2026. A lo largo de sus carreras han demostrado ser grandes profesionales con una destacada participación en competencias nacionales e internacionales, demostrando el nivel y la calidad del arbitraje mexicano en el concierto mundial”, señaló el organismo.

Asimismo, la FMF deseó éxito a toda la delegación durante su participación en el torneo.

“La FMF desea a toda la delegación arbitral mexicana el mayor de los éxitos en este torneo. Que su labor en el campo refleje la preparación, la entrega y el compromiso que los ha llevado hasta la máxima justa del futbol mundial”, añadió.

Delegación arbitral mexicana para la Copa del Mundo 2026

La representación mexicana quedó conformada por:

César Arturo Ramos Palazuelos — Árbitro Central

Katia Itzel García Mendoza — Árbitro Central

Sandra Elizabeth Ramírez Alemán — Árbitro Asistente

Marco Antonio Bisguerra Mendiola — Árbitro Asistente

Alberto Morín Méndez — Árbitro Asistente

Guillermo Pacheco Larios — VAR

Erick Yair Miranda Galindo — VAR

Con su llegada a Miami, los árbitros mexicanos comienzan la recta final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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