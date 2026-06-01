Muere Raymond Berry, leyenda de la NFL, a los 93 años

Raymond Berry, receptor miembro del Salón de la Fama y entrenador de Patriots, perdió la vida a los 93 años.

Su familia señaló en un comunicado que Berry murió en paz en su casa en Murfreesboro, Tennessee, rodeado de familiares, incluida su esposa Sally.

Berry ayudó a conducir a los Baltimore Colts a la victoria sobre los New York Giants en el célebre juego de campeonato de 1958, al formar una de las mejores combinaciones de pase con el quarterback Johnny Unitas.

Fue uno de los receptores más confiables en la historia de la liga: rara vez soltaba un pase y solo perdió el balón dos veces, según difundieron medios.

A lo largo de 13 temporadas, Berry atrapó 631 pases para 68 touchdowns. Lideró la NFL en recepciones tres veces y jugó en seis Pro Bowls.

Berry hizo frente a las defensas más poderosas de la NFL

Pilar de una de las mejores ofensivas de la liga, con Unitas, el corredor Lenny Moore y el liniero ofensivo Jim Parker, Berry integró equipos campeones en 1958 y 1959 y un subcampeón en 1964.

Ante la defensa más dura de la NFL, Berry atrapó 12 pases para 178 yardas y un touchdown, incluidas tres recepciones consecutivas durante la serie de 86 yardas que empató el juego 17-17 en el tiempo reglamentario, y dos atrapadas cruciales durante la serie de 80 yardas que dio a los Colts una victoria 23-17.

El primer campeonato de la liga que terminó en tiempo extra ayudó a convertir a Unitas en un héroe y a Berry en su objetivo ideal.

Tras retirarse en 1967, Berry fue entrenador de receptores abiertos de los Dallas Cowboys, los Cleveland Browns y los New England Patriots.

Terminó con marca de 48-39 con Nueva Inglaterra, incluida una temporada de 11-5 en 1985 y el pase al Super Bowl XX. Los Patriots fueron aplastados 46-10 por los Chicago Bears en ese partido.

Berry, un hombre profundamente religioso que no bebía ni fumaba, tenía motivos personales para apoyar el tratamiento contra las drogas. Su excompañero en los Colts, el tackle defensivo All-Pro Gene “Big Daddy” Lipscomb, había luchado contra la adicción.

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