Cerrar X
G48ms_Fdb_QAICJFQ_7de9f377a5
Deportes

Blue Demon Jr. recibe el alta tras grave accidente vial

El legendario luchador Blue Demon Jr., heredero de una de las máscaras más icónicas de la lucha libre mexicana, fue dado de alta

  • 05
  • Noviembre
    2025

El legendario luchador Blue Demon Jr., heredero de una de las máscaras más icónicas de la lucha libre mexicana, fue dado de alta luego de permanecer varios días en cuidados intensivos tras sufrir un accidente automovilístico la madrugada del 27 de octubre.

El percance ocurrió en la autopista México-Puebla, cerca de la caseta de San Martín. Acompañado por su hijo y aún en silla de ruedas, el gladiador agradeció la oportunidad de seguir con vida y compartió detalles del incidente.

“Había un objeto en la carretera. No sé si era una piedra o qué fue. Pegué con él, perdí el control del carro y ya no supe qué pasó”, relató el “demonio azul”, consciente de que su recuperación será gradual antes de poder regresar al ring.

G48msFgbQAEdgZK.jfif

Blue Demon Jr. reconoció que vive un momento de reflexión tras el accidente: “Tengo muchos sentimientos encontrados. En la vida me había ausentado de mi trabajo, ahora traigo una carga moral con el público, pero física y emocionalmente me siento bien.Nadie está preparado para estas cosas; todo puede cambiar en cuestión de segundos”.

El luchador aseguró que seguirá su proceso médico y fisioterapéutico con la intención de volver pronto a los cuadriláteros, agradeciendo las muestras de apoyo de sus seguidores y compañeros del gremio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_blue_demon_jr_af93a6c1bf
Blue Demon Jr. hospitalizado tras accidente automovilístico
G3_Lc_A_Mi_WAA_Av7_Jk_879783d456
Alec Baldwin sufre accidente en los Hamptons; sale ileso
Whats_App_Image_2025_10_13_at_2_42_15_PM_4_33f4c63ca2
Mujeres acompañan su lucha contra el cáncer con 'Un Rayo de Vida'
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_06_T122927_428_4bc4ce61b1
Detienen a cinco hombres en dos operativos efectuados en Sinaloa
tata_martino_dt_atlanta_3fe60cdcce
¡Vuelve a casa! 'Tata' Martino es nuevo DT del Atlanta United
EH_FOTO_VERTICAL_6e7ec8b7eb
Aseguran droga con valor de más de $7 millones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×