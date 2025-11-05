Blue Demon Jr. recibe el alta tras grave accidente vial

El legendario luchador Blue Demon Jr., heredero de una de las máscaras más icónicas de la lucha libre mexicana, fue dado de alta luego de permanecer varios días en cuidados intensivos tras sufrir un accidente automovilístico la madrugada del 27 de octubre.

El percance ocurrió en la autopista México-Puebla, cerca de la caseta de San Martín. Acompañado por su hijo y aún en silla de ruedas, el gladiador agradeció la oportunidad de seguir con vida y compartió detalles del incidente.

“Había un objeto en la carretera. No sé si era una piedra o qué fue. Pegué con él, perdí el control del carro y ya no supe qué pasó”, relató el “demonio azul”, consciente de que su recuperación será gradual antes de poder regresar al ring.

Blue Demon Jr. reconoció que vive un momento de reflexión tras el accidente: “Tengo muchos sentimientos encontrados. En la vida me había ausentado de mi trabajo, ahora traigo una carga moral con el público, pero física y emocionalmente me siento bien.Nadie está preparado para estas cosas; todo puede cambiar en cuestión de segundos”.

El luchador aseguró que seguirá su proceso médico y fisioterapéutico con la intención de volver pronto a los cuadriláteros, agradeciendo las muestras de apoyo de sus seguidores y compañeros del gremio.

