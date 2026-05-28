Neymar se lesiona y peligra su debut con Brasil en Mundial 2026

La Selección de Brasil encendió las alarmas a pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Neymar sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha y es poco probable que pueda disputar el partido inaugural ante Marruecos.

El delantero de 34 años presentó molestias físicas apenas días después de integrarse a la concentración de la Canarinha en la Granja Comary, centro de entrenamiento ubicado en Teresópolis, cerca de Río de Janeiro.

El médico de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Rodrigo Lasmar, confirmó que el atacante estará fuera de actividad entre dos y tres semanas, situación que compromete seriamente su presencia en el debut mundialista del próximo 13 de junio en el Nueva York Nueva Jersey Stadium.

“Se le realizaron todos los estudios médicos y la resonancia confirmó una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla. La expectativa es que esté fuera entre dos y tres semanas”, explicó Lasmar.

Contradicción con el reporte del Santos

La evaluación de la CBF contradijo el diagnóstico inicial emitido por el Santos, club al que pertenece Neymar. Días antes, el médico de la institución brasileña, Rodrigo Zogaib, había señalado que el futbolista solamente presentaba un edema y que podría volver a entrenar el 27 de mayo.

Sin embargo, los nuevos estudios realizados ya con la selección brasileña revelaron una lesión más delicada en el gemelo derecho, obligando al cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti a replantear los tiempos de recuperación del atacante.

Aunque todavía existe una posibilidad de que Neymar llegue al primer encuentro del torneo, los tiempos juegan en contra del futbolista.

En el escenario más optimista, el delantero podría reincorporarse el 11 de junio, apenas dos días antes del duelo frente a Marruecos.

La lesión también lo dejará fuera de los amistosos previos al torneo. Brasil enfrentará a Panamá el 31 de mayo en el Estadio Maracaná y posteriormente jugará ante Egipto el 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland.

Por su parte, la FIFA permite modificaciones en las listas oficiales hasta el 1 de junio o incluso un día antes del primer partido de cada selección, por lo que Brasil todavía tendría margen para sustituir a Neymar en caso de que no logre recuperarse.

El calendario de Brasil en el Mundial

Brasil formará parte del Grupo C y debutará ante Marruecos el 13 de junio, posteriormente enfrentará a Haití y cerrará la fase de grupos frente a Escocia.

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