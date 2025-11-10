Brasil usará fuera de juego automático en su liga desde 2026

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció que a partir de 2026 empezará a utilizarse el sistema de fuera de juego automático.

Este sistema utiliza cámaras y sensores para ayudar a los árbitros a identificar cuando un jugador está en fuera de juego.

Esta tecnología se implementará inicialmente en el Campeonato Brasileño masculino de primera división, el cual está previsto para iniciar el próximo 28 de enero; así lo anunció el presidente de la liga, Samir Xaud.

De acuerdo con un comunicado por parte de la CBF, con esta nueva implementación se busca ofrecer decisiones arbitrales más precisas, ágiles y transparentes.

¿Cómo funciona?

El sistema funciona con un conjunto de cámaras que rastrean tanto el balón como diferentes puntos de los futbolistas.

La tecnología dispone de un software con inteligencia artificial que permite calcular la posición exacta de un jugador en tiempo real y que, cuando detecta una posición ilegal, genera una alerta para el equipo de árbitros que opera el VAR.

El sistema también genera una animación en tres dimensiones con las imágenes captadas por las cámaras para que los árbitros del VAR puedan verificar la posición ilegal y avisar al referí central en caso de que lo consideren procedente.

Antecedentes de la tecnología

Este sistema comenzó a utilizarse en 2021 por la FIFA y fue parte del Mundial de Qatar en 2022 y la Supercopa de Europa del mismo año.

Actualmente, algunas ligas ya lo utilizan para todos sus partidos, como lo es la Premier League, mientras que otras lo utilizan solo en finales y compromisos decisivos.

De acuerdo con la CBF, la empresa responsable por la implantación de la tecnología en Brasil será la Genius Sports, que ya le ofrece el mismo servicio a la FIFA y a federaciones nacionales como las de Argentina e Inglaterra.

