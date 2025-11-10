Cerrar X
deportes_liga_brasil_e87702f834
Deportes

Brasil usará fuera de juego automático en su liga desde 2026

La CBF anunció que el sistema con cámaras e inteligencia artificial se aplicará en el Brasileirao para hacer más precisas y rápidas las decisiones arbitrales

  • 10
  • Noviembre
    2025

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció que a partir de 2026 empezará a utilizarse el sistema de fuera de juego automático.

Este sistema utiliza cámaras y sensores para ayudar a los árbitros a identificar cuando un jugador está en fuera de juego.

Esta tecnología se implementará inicialmente en el Campeonato Brasileño masculino de primera división, el cual está previsto para iniciar el próximo 28 de enero; así lo anunció el presidente de la liga, Samir Xaud.

De acuerdo con un comunicado por parte de la CBF, con esta nueva implementación se busca ofrecer decisiones arbitrales más precisas, ágiles y transparentes.

¿Cómo funciona?

El sistema funciona con un conjunto de cámaras que rastrean tanto el balón como diferentes puntos de los futbolistas.

La tecnología dispone de un software con inteligencia artificial que permite calcular la posición exacta de un jugador en tiempo real y que, cuando detecta una posición ilegal, genera una alerta para el equipo de árbitros que opera el VAR.

El sistema también genera una animación en tres dimensiones con las imágenes captadas por las cámaras para que los árbitros del VAR puedan verificar la posición ilegal y avisar al referí central en caso de que lo consideren procedente.

Antecedentes de la tecnología

Este sistema comenzó a utilizarse en 2021 por la FIFA y fue parte del Mundial de Qatar en 2022 y la Supercopa de Europa del mismo año.

Actualmente, algunas ligas ya lo utilizan para todos sus partidos, como lo es la Premier League, mientras que otras lo utilizan solo en finales y compromisos decisivos.

De acuerdo con la CBF, la empresa responsable por la implantación de la tecnología en Brasil será la Genius Sports, que ya le ofrece el mismo servicio a la FIFA y a federaciones nacionales como las de Argentina e Inglaterra.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca
2_A_COPA_COLEGIAL_6_f9d79b3bb2
Adrián de la Garza premia y clausura 2.ª Copa Colegial Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_11_at_4_00_55_PM_0fa7903dfb
Pide voto de castigo a diputados que bajaron recursos a seguridad
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×