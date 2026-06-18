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Neymar no viajará con Brasil para enfrentar a Haití

La Confederación Brasileña de Futbol informó que el delantero permanecerá en Nueva Jersey para completar la última fase de recuperación de una lesión muscular

  • 18
  • Junio
    2026

La selección de Brasil seguirá sin contar con Neymar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó este jueves que el atacante no viajará a Filadelfia para el partido contra Haití y permanecerá en Nueva Jersey para concluir su proceso de recuperación física.

A través de un comunicado, la CBF explicó que el futbolista del Santos continuará trabajando de manera específica mientras el resto de la delegación se traslada para disputar el segundo compromiso de la fase de grupos.

"Neymar no viajará con la delegación a Filadelfia. Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la federación brasileña.

La recuperación entra en su etapa final

El delantero de 34 años volvió esta semana a entrenar al mismo ritmo que sus compañeros después de permanecer cerca de un mes fuera de actividad debido a una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

El miércoles realizó trabajo completo en el Columbia Park de Morristown, Nueva Jersey, y este jueves repitió la rutina sin aparentes molestias. Incluso fue observado conversando durante varios minutos con el seleccionador Carlo Ancelotti antes de incorporarse a los ejercicios colectivos.

Las señales son positivas, pero el cuerpo técnico considera que todavía no está listo para competir al máximo nivel.

Cabe señalar que Neymar ya estuvo presente en el debut de Brasil ante Marruecos en el MetLife Stadium, aunque permaneció en el banquillo durante todo el encuentro y nunca realizó ejercicios de calentamiento.

La decisión de mantenerlo fuera del partido contra Haití responde a una estrategia preventiva para evitar una recaída en un torneo que apenas comienza.

La mira está puesta en Escocia

La previsión del cuerpo técnico es que Neymar pueda estar disponible para el último encuentro de la fase de grupos frente a Escocia, programado para el próximo miércoles en Miami.

Si la evolución continúa como hasta ahora, el histórico atacante brasileño podría reaparecer en ese compromiso y sumar sus primeros minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Cabe recordar que la molestia física surgió el pasado 17 de mayo durante un partido del Brasileirao, apenas un día antes de que Carlo Ancelotti anunciara la lista definitiva de convocados para el Mundial.

Inicialmente, el Santos informó que se trataba únicamente de un edema muscular. Sin embargo, estudios posteriores realizados por la selección brasileña detectaron una lesión más seria, con un periodo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas.

Pese a ello, Ancelotti decidió mantener a Neymar dentro de la convocatoria mundialista.

Más de un año sin jugar con Brasil

El atacante tampoco ha disputado un partido oficial con la selección absoluta desde octubre de 2023, cuando sufrió la grave lesión de ligamento cruzado anterior y menisco de la rodilla izquierda durante un encuentro de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay en Montevideo.

Desde entonces, Neymar ha enfrentado un largo proceso de recuperación marcado por diferentes problemas físicos que han retrasado su regreso a la élite internacional.


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