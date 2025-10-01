Cerrar X
Brilla ajedrecista de García, NL, en Olimpiada Sub-16 en Colombia

El ajedrecista Miguel Zaragoza, originario de García, Nuevo León, fue pieza clave para que México alcanzara el octavo lugar en la Olimpiada Mundial Sub-16

  01
  Octubre
    2025

México hizo historia al colocarse en el octavo lugar del Torneo Olímpico de Ajedrez Sub-16 en Colombia 2025, un resultado sin precedentes que coloca al país dentro del Top Ten mundial.

Entre los protagonistas de esta hazaña destaca Miguel Zaragoza, un joven de García, Nuevo León, que hoy se perfila como una de las grandes promesas nacionales en la disciplina.

Del campeonato nacional al podio internacional

El camino de Zaragoza hacia este logro internacional estuvo respaldado por su reciente triunfo en la Copa Hidalgo, donde se coronó campeón nacional Sub-16. Ese título fue el impulso que confirmó su talento y lo llevó a competir hombro a hombro con las grandes potencias del ajedrez como Rusia, campeón del torneo, China, Uzbekistán, India y Bielorrusia.

El equipo mexicano, que inició en la posición 26 del ranking, logró remontar hasta el octavo sitio, consolidándose entre las diez mejores selecciones del mundo.

Al regresar a México, Miguel compartió lo que significó la experiencia: “Hicimos muchos amigos y vinimos de atrás desde el lugar 26 hasta el 8, o sea, los primeros 10 del mundo, y mejoramos mucho”, expresó con entusiasmo.

El FIDE World Youth U16 Chess Olympiad se convirtió así en el mejor resultado que México ha conseguido en cualquier categoría por equipos en ajedrez.

Rumbo al título de Gran Maestro

Ya en casa, Miguel Zaragoza retoma su plan de entrenamientos con el respaldo del programa México Chess Talent, que financiará su preparación, entrenadores y participación en torneos tanto nacionales como internacionales.

El objetivo del joven ajedrecista es claro: alcanzar el título de Gran Maestro de Ajedrez, un reconocimiento que lo colocaría en la élite mundial y consolidaría el avance histórico que hoy empieza a escribir junto con la nueva generación de talentos mexicanos.


