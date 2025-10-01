Cerrar X
Deportes

Gilberto Mora brilla y México Sub-20 rescata empate contra España

México Sub-20 iguala 2-2 con España en el Mundial Sub-20 Chile 2025. Mora, con dos goles, mantiene viva la esperanza de avanzar a octavos

  • 01
  • Octubre
    2025

La selección de México Sub-20 volvió a mostrar carácter de una selección mayor, pues este miércoles rescató el empate 2-2 en la segunda jornada del Mundial Sub-20 Chile 2025 con dos goles de Gilberto Mora ante una España que estuvo adelante en el marcador a 10 minutos de acabar el encuentro.

Con este empate, México aún mantiene las aspiraciones de pasar a la siguiente ronda y se coloca como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El jugador de tan solo 16 años y que ya es un titular indiscutible en los Xolos de Tijuana anotó el que abría "la lata" al minuto 32, después de realizar una gran jugada individual al quitarse a dos rivales y definir con un tiro cruzado.

Esto, además de colocar a México arriba en el electrónico, confirmó lo que la prensa internacional ya había advertido: Mora es una joya en ascenso.

Sin embargo, España no tardó en responder, pues apenas 10 minutos después logró empatar al 42’ gracias a Pablo García, quien disparó al ángulo de la portería.

Ya en la parte complementaria, el partido pasó a ser uno más cerrado, pues tuvieron que pasar 35 minutos para que cayera otro gol, pues al 80' "La Roja" se fue al frente con un gol de Iker Bravo tras un penal que le marcaron a César Bustos.

Sin embargo, México no bajó los brazos y al 87' otra vez Gilberto Mora definió con clase dentro del área para poner el 2-2 definitivo.

El jugador de 16 años suma ya tres goles en dos partidos y ya es considerado uno de los mejores del certamen.

Con este resultado, México llega a cuatro puntos y se mantiene como segundo lugar provisional del grupo, mientras que España suma su primera unidad y deberá ganar en la última jornada para aspirar a los octavos de final.

El siguiente juego para el "mini tri" será este sábado contra Marruecos, dependiendo de sí mismo para pasar a la siguiente ronda.


