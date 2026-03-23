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Deportes

Brilla la regia Vanessa Villanueva en torneo femenil en Coahuila

La ajedrecista de Nuevo León logró marca perfecta en la primera edición del torneo estatal en Saltillo organizado por mujeres y para mujeres.

  • 23
  • Marzo
    2026

El ajedrez femenil dio un paso relevante en el norte del país con la realización del Primer Torneo Estatal Femenil de Ajedrez Rápido en Coahuila, un evento que reunió a jugadoras de distintos niveles y que marcó un precedente al ser organizado por mujeres y para mujeres.

La competencia tuvo como figura destacada a la maestra FIDE AFM Vanessa Villanueva de León, originaria de Nuevo León, quien se quedó con el primer lugar en la categoría principal.

El torneo se llevó a cabo el 7 de marzo de 2026 en el restaurante La Mare Mestiza, en Saltillo, con la participación de representantes de clubes, academias e instituciones educativas. Además, contó con una bolsa de premiación de 20 mil pesos.

Se coronó en el torneo con puntaje perfecto

En la categoría Libre, válida para rating nacional FENAMAC y ELO FIDE internacional, Vanessa Villanueva de León firmó una actuación perfecta al ganar sus seis partidas, sumando 6 puntos de 6 posibles.

El segundo lugar fue para Ana Lucía Morales de León, con 4.5 puntos, mientras que Alexa María De León Durán, del ITESM, se ubicó en la tercera posición con 4 unidades. El top cinco lo completaron Sara Christine Morales de León y Lilia Cristina Valdés Álvarez.

También se entregaron reconocimientos especiales, destacando a AFM Citlalli Marian Muñiz Flores como mejor jugadora foránea, Lluvia del Mar Zavala Contreras como mejor coahuilense, Isabel Rosales Guevara como mejor Sub-12 y Valentina Valadez Ruiz como mejor Sub-16.

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Participación en categoría Aficionadas

La categoría Aficionadas reunió a 17 jugadoras en formación, premiando a las cinco mejores. El primer lugar fue para Valeria Martínez Tello con 5 puntos, seguida de Joceline Rodríguez Mateo con la misma puntuación.

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Azul González Toledo obtuvo el tercer lugar con 4 puntos, mientras que Amanda Ximena Lozano González y Bárbara Pérez Rocha de la Garza completaron las posiciones premiadas.

En esta división también hubo reconocimientos especiales para Sofía Raquel Treviño González (Sub-12), Angie Alicia López Urbina (Sub-16) y María Valentina Ruiz Velázquez como mejor jugadora foránea.

Un torneo que impulsa el ajedrez femenil

El certamen fue organizado por Citlalli Genoveva Aguilar Sánchez y Gina Mariana Sánchez Oyervides, con respaldo de la Universidad Autónoma de Coahuila y apoyo de iniciativa privada y asociaciones del deporte.

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La competencia se desarrolló bajo sistema suizo a seis rondas, con un ritmo de 10 minutos por jugadora más 5 segundos de incremento, lo que permitió dinamismo en cada partida.

Las organizadoras destacaron que este torneo representa un esfuerzo por fortalecer la participación de las mujeres en el ajedrez, al generar espacios de competencia y desarrollo.

Con esta primera edición, el evento busca consolidarse como una plataforma recurrente que impulse el talento femenil en la región y amplíe las oportunidades competitivas en el estado.


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