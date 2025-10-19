Isaac del Toro brilla en Andorra y termina en segundo lugar

El ciclista mexicano Isaac del Toro dejó una marca imborrable en la primera edición del Andorra Cycling Masters 2025, celebrada este domingo 19 de octubre en Andorra la Vella.

En esta competencia de exhibición que reunió a cuatro de los mejores ciclistas del mundo, Del Toro finalizó en un impresionante segundo lugar, solo detrás del esloveno Primoz Roglic, superando a estrellas como Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

El evento presentó un formato único, sin equipos, que permitió medir el rendimiento individual de cada corredor.

La prueba constó de dos etapas: una cronoescalada en el exigente Coll de la Gallina y un circuito urbano de más de 32 kilómetros, cuya combinación definió al ganador.

Isaac, originario de Baja California y con apenas 21 años, ha tenido un ascenso meteórico en el ciclismo profesional.

Su actuación en Andorra confirma su capacidad para competir al más alto nivel, destacando especialmente en terrenos montañosos y competencias de gran desgaste físico.

El resultado tiene un profundo impacto para el ciclismo mexicano, colocando a un corredor nacional junto a figuras de talla mundial.

Durante la temporada 2025, Del Toro ha cosechado victorias en Europa y ha sido protagonista en diversas pruebas UCI, consolidándose como una de las revelaciones del año.

Con esta destacada participación, el corredor del UAE Team Emirates cierra su temporada con un balance altamente positivo y proyecta un futuro prometedor, donde podría convertirse en un potencial ganador de grandes vueltas, llevando al ciclismo mexicano a la élite internacional.

