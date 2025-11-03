Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título

El deporte de Nuevo León se roba los reflectores en este momento, ya que varios de sus equipos representativos luchan por conquistar títulos en este segundo y último semestre del año.

En basquetbol, Fuerza Regia está en la Gran Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP); luchará por el título ante Diablos Rojos de la Ciudad de México a partir de este lunes, en serie a ganar cuatro de siete juegos.

En futbol americano, Auténticos Tigres de la UANL y Borregos del Tec de Monterrey están en la semifinal de la Liga Mayor de la ONEFA 2025, que inicia en este mes de noviembre.

En futbol, Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas están en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y de la Liga MX Femenil, respectivamente, que arranca en este mes.

Fuerza Regia va en busca de su sexto cetro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Ellos son los equipos nuevoleoneses que tienen posibilidad de coronarse en este segundo semestre del año 2025:

BASQUETBOL

Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP)

Temporada 2025 - Playoffs - La final

Fuerza Regia vs. Diablos Rojos

Es a ganar cuatro de siete encuentros.

FÚTBOL AMERICANO

OENFA - Liga Mayor

Temporada 2025

Playoffs - Semifinal

Auténticos Tigres de la UANL

Borregos del ITESM

(Falta por disputarse un juego de campaña regular el próximo fin de semana).

FÚTBOL

Liga MX y Liga MX Femenil

Torneo Apertura 2025

Liguilla

Tigres

Rayados

Tigres Femenil

Rayadas

(En Liga MX falta por disputarse una jornada de temporada regular el próximo fin de semana).

