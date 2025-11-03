Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título
En diferentes disciplinas deportivas, clubes de nuestro estado están en la fase final para disputar el Campeonato, en este segundo semestre del año 2025
El deporte de Nuevo León se roba los reflectores en este momento, ya que varios de sus equipos representativos luchan por conquistar títulos en este segundo y último semestre del año.
En basquetbol, Fuerza Regia está en la Gran Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP); luchará por el título ante Diablos Rojos de la Ciudad de México a partir de este lunes, en serie a ganar cuatro de siete juegos.
En futbol americano, Auténticos Tigres de la UANL y Borregos del Tec de Monterrey están en la semifinal de la Liga Mayor de la ONEFA 2025, que inicia en este mes de noviembre.
En futbol, Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas están en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y de la Liga MX Femenil, respectivamente, que arranca en este mes.
Fuerza Regia va en busca de su sexto cetro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).
Ellos son los equipos nuevoleoneses que tienen posibilidad de coronarse en este segundo semestre del año 2025:
BASQUETBOL
Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP)
Temporada 2025 - Playoffs - La final
Fuerza Regia vs. Diablos Rojos
Es a ganar cuatro de siete encuentros.
FÚTBOL AMERICANO
OENFA - Liga Mayor
Temporada 2025
Playoffs - Semifinal
Auténticos Tigres de la UANL
Borregos del ITESM
(Falta por disputarse un juego de campaña regular el próximo fin de semana).
FÚTBOL
Liga MX y Liga MX Femenil
Torneo Apertura 2025
Liguilla
Tigres
Rayados
Tigres Femenil
Rayadas
(En Liga MX falta por disputarse una jornada de temporada regular el próximo fin de semana).
