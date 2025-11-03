Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_03_at_12_52_29_AM_af3d15126d
Deportes

Brilla Nuevo León: sus equipos deportivos luchan por el título

En diferentes disciplinas deportivas, clubes de nuestro estado están en la fase final para disputar el Campeonato, en este segundo semestre del año 2025

  • 03
  • Noviembre
    2025

El deporte de Nuevo León se roba los reflectores en este momento, ya que varios de sus equipos representativos luchan por conquistar títulos en este segundo y último semestre del año.

En basquetbol, Fuerza Regia está en la Gran Final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP); luchará por el título ante Diablos Rojos de la Ciudad de México a partir de este lunes, en serie a ganar cuatro de siete juegos.

En futbol americano, Auténticos Tigres de la UANL y Borregos del Tec de Monterrey están en la semifinal de la Liga Mayor de la ONEFA 2025, que inicia en este mes de noviembre.

En futbol, Tigres, Rayados, Tigres Femenil y Rayadas están en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y de la Liga MX Femenil, respectivamente, que arranca en este mes. 

Fuerza Regia va en busca de su sexto cetro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

Entérate

Ellos son los equipos nuevoleoneses que tienen posibilidad de coronarse en este segundo semestre del año 2025:

BASQUETBOL

Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP)
Temporada 2025 - Playoffs - La final
Fuerza Regia vs. Diablos Rojos
Es a ganar cuatro de siete encuentros.

FÚTBOL AMERICANO

OENFA - Liga Mayor
Temporada 2025
Playoffs - Semifinal
Auténticos Tigres de la UANL
Borregos del ITESM
(Falta por disputarse un juego de campaña regular el próximo fin de semana).

FÚTBOL

Liga MX y Liga MX Femenil
Torneo Apertura 2025
Liguilla
Tigres
Rayados
Tigres Femenil
Rayadas

(En Liga MX falta por disputarse una jornada de temporada regular el próximo fin de semana).


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_03_T142643_539_6d026c1fde
Supervisa gobernador inicio de tramo 2 de Carretera Interserrana
nl_narcolaboratorios_2a30c469e6
Aseguran dos narcolaboratorios en Escobedo y detienen a seis
Rodrigo_Fernandez_Marco_Canavati_Mauricio_Levy_y_Jaime_Martinez_694b96ac56
En familia y entre amigos: disfrutan la fiesta ecuestre
publicidad

Últimas Noticias

AP_25308011589665_7c19f8dd95
Starbucks vende 60% de su operación en China por $4,000 mdd
AP_25308008122752_2bb5ae5f9e
Pia Sundhage dejará de ser la entrenadora Suiza Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_17_4518b1248e
Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×