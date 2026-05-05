Brilla deporte regio profesional en el primer semestre de 2026

El primer semestre de 2026 ha sido de ensueño para el deporte profesional regiomontano, ya que varios de sus equipos están en la lucha por conquistar títulos, otros ya conquistaron cetros… o bien, viven un gran momento en sus competencias oficiales.

Por ejemplo, Sultanes Femenil se coronó en marzo pasado en la Liga Mexicana de Softbol al vencer en la final de visita a Diablos Rojos de México.

Rayadas está en la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en la cual se medirá a Pachuca.

Fuerza Regia Femenil está en los Playoffs de la Temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, fase en la que se medirá a Correcaminos de la UAT de Ciudad Victoria, en Semifinales de Zona a partir de este viernes en el Gimnasio Nuevo León Unido.

Tigres está en Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, fase en la que se mide a Chivas.

Además, los felinos están en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, en la cual miden fuerza ante Nashville de la Major League Soccer (MLS).

Y Sultanes es superlíder de la Zona Norte y de toda la Liga Mexicana de Beisbol, en la fase regular de la Temporada 2026.

Esta es la situación actual de cada equipo profesional del deporte regiomontano

Sultanes Femenil

Campeón de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol Fuerza Regia Femenil

Está en los playoffs de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) Rayadas

Está en la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil Sultanes

Superlíder de la Zona Norte y de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la Temporada 2026 Tigres Está en cuartos de final de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Está en la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

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