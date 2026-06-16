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Brinda Gignac apoyo a Sabri Lamouchi tras su despido de Túnez

El delantero de Tigres acudió al hotel de concentración para brindar apoyo al estratega francés en uno de los momentos más complicados de su carrera

  • 16
  • Junio
    2026

André-Pierre Gignac habría visitado a Sabri Lamouchi luego de que éste fuera destituido como director técnico de la selección de Túnez durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con reportes surgidos en el entorno del combinado africano, el histórico delantero de Tigres acudió al hotel de concentración para brindar apoyo al estratega francés en uno de los momentos más complicados de su carrera reciente e incluso le habría ofrecido hospedarse en su casa para ayudarlo a sobrellevar la situación.

Asimismo, trascendió que varios jugadores del conjunto tunecino también sostuvieron una reunión con Lamouchi para expresarle su respaldo tras la decisión de la federación, en medio de versiones que apuntan a que parte del plantel no veía con buenos ojos la posibilidad de ser dirigido por un entrenador de nacionalidad tunecina.

Tras la salida de Lamouchi, la Federación Tunecina de Futbol nombró al francés Hervé Renard como nuevo seleccionador nacional.

El experimentado técnico será presentado oficialmente este martes a las 7:30 pm en las instalaciones de El Barrial, donde la escuadra africana continúa con su preparación mundialista.


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