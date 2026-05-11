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SRE confirma 3 mexicanos entre los muertos en tren de Laredo

La Cancillería señaló que ya brinda apoyo consular y acompañamiento a las familias mientras continúan las investigaciones en Estados Unidos

  • 11
  • Mayo
    2026

Después de que se reportara el hallazgo de seis cuerpos sin vida dentro de un vagón de carga en Laredo, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que tres de las víctimas eran de nacionalidad mexicana.

La dependencia federal informó que el caso ya es atendido por el Consulado de México en Laredo, el cual mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses encargadas de la investigación.

De acuerdo con la Cancillería, el Departamento de Policía de Laredo notificó oficialmente sobre el hallazgo de seis migrantes fallecidos dentro de una caja seca transportada por ferrocarril.

“Las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación. Se estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense”

SRE dará apoyo legal y acompañamiento a las familias

El canciller de la SRE, Roberto Velasco, aseguró que el gobierno mexicano mantendrá contacto permanente con las familias de las víctimas identificadas para brindar asistencia consular y apoyo durante el proceso.

Además, señaló que se trabajará en la eventual repatriación de los restos a México y en el acompañamiento legal correspondiente.

La dependencia federal también expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y reiteró el compromiso del gobierno mexicano de ofrecer protección y asistencia consular a los connacionales en el extranjero.

Continúan las investigaciones en Texas

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer las causas oficiales de la muerte de los seis migrantes encontrados dentro del vagón ferroviario.

El caso es investigado por autoridades locales y federales de Estados Unidos, mientras se esperan los resultados forenses para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.


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