Cerrar X
AP_25316823536701_c656adc3c7
Deportes

Brock Purdy apunta a jugar contra los Arizona Cardinals

El quarterback de los 49ers estaba programado para una práctica "agresiva" y el objetivo es iniciar un juego por primera vez desde que se volvió a lesionar

  • 12
  • Noviembre
    2025

El quarterback de los San Francisco 49ers , Brock Purdy, estaba programado para tener una práctica "agresiva" el miércoles y el objetivo esta semana es que iniciar un juego por primera vez desde que se volvió a lesionar el dedo del pie en la Semana 4.

Purdy había practicado de manera limitada las últimas tres semanas mientras se recuperaba de la lesión en el dedo del pie, pero se esperaba que asumiera una carga mayor esta semana, con el objetivo de que iniciar este domingo en Arizona.

“Si da un gran paso adelante esta semana, como lo hizo la semana pasada, entonces debería tener una buena oportunidad de jugar”, dijo el miércoles el entrenador Kyle Shanahan.

Purdy se lesionó inicialmente el dedo del pie en el primer partido de la temporada en Seattle y perdió los siguientes dos juegos. Tuvo dificultades en una derrota ante Jacksonville el 28 de septiembre y se ha perdido los últimos seis juegos.

Mac Jones ha tenido un récord de 5-3 como titular en lugar de Purdy y ocupa el segundo lugar en la NFL entre los clasificados con 268.9 yardas de pase por juego. Pero los Niners creen que un Purdy saludable les da la mejor oportunidad de ganar.

Después de ver aumentar su carga de práctica en las últimas semanas, la esperanza es que pueda volver a la forma que tenía antes de la lesión. Purdy ayudó a los 49ers a llegar al juego por el título de la NFC como novato en 2022 y al Super Bowl la temporada siguiente, cuando fue finalista para el premio AP NFL MVP.

Purdy tiene un índice de pasador de carrera de 103.7, promediando 8.8 yardas por intento con 68 pases de touchdown y 31 intercepciones.

San Francisco también podría recuperar al receptor Ricky Pearsall esta semana después de que se perdiera los últimos seis juegos por una lesión en la rodilla. Pearsall tuvo una práctica limitada el miércoles, pero está en camino de jugar el domingo.

Pearsall, la selección de primera ronda del equipo en el draft de 2024, tuvo 20 recepciones para 327 yardas en cuatro juegos esta temporada.

El tackle defensivo novato Alfred Collins también estaba programado para tener una práctica limitada después de perderse el juego de la semana pasada por una lesión en la cadera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25310010098131_407c84bd0b
Kyler Murray irá a la lista de lesionados por problema en el pie
deportes_lamar_jackson_1a3f6ebcd0
Lamar Jackson vuelve a las practicas con Baltimore
AP_25292836175768_15cdc50bd8
Jayden Daniels se someterá a resonancia tras lesión contra Dallas
publicidad

Últimas Noticias

image_ccd9364dbf
Inaugura Waldo comité del Partido Verde en Pesquería
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
AP_25318069664116_0a6193f095
Ataque ruso a Kiev deja 11 heridos y varios incendios
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×