Purdy brilla y 49ers aplastan a Colts rumbo a playoffs

La ofensiva de San Francisco se está acelerando justo a tiempo para los playoffs.

Un día después de que los 49ers aseguraran un lugar en los playoffs, Brock Purdy lanzó un máximo de carrera de cinco pases de touchdown y Dee Winters devolvió 74 yardas una intercepción en el último pase de Philip Rivers para anotar, liderando la victoria del lunes de los 49ers de San Francisco 48-27 ante los Colts de Indianápolis.

“Estuvo increíble, jugó muy bien”, dijo el entrenador Kyle Shanahan, describiendo el juego de Purdy. “Le llamé la atención por un par de lanzamientos que falló, pero fue bastante cercano a un juego perfecto. Hizo un trabajo increíble”.

San Francisco (11-4) ha ganado cinco partidos consecutivos para mantenerse competitivo tanto por el título de la NFC Oeste como por el primer puesto de la conferencia. También rompió una racha de cinco derrotas consecutivas en la serie, que se remontaba al infame discurso de "playoffs" del exentrenador de los Colts, Jim Mora, en noviembre de 2001.

La derrota de Indy también aseguró lugares en los playoffs para Buffalo, Jacksonville y los Chargers de Los Ángeles en la AFC.

La razón: el sensacional juego de Purdy.

Completó 25 de 34 pases para 295 yardas mientras San Francisco produjo 440 yardas totales y no despejó por segunda semana consecutiva. Christian McCaffrey corrió 21 veces para 117 yardas y atrapó seis pases para 29 yardas y dos anotaciones. George Kittle tuvo siete recepciones para 115 yardas y un touchdown.

Y aparte de la única intercepción de Purdy, la ofensiva de los 49ers parecía hacer lo que quería contra la defensa de Indy.

“Tenemos que mejorar”, dijo el entrenador de los Colts , Shane Steichen. “En resumen, no podemos permitir tantas yardas. Anotaron muchos puntos, recorrieron el campo de arriba a abajo y tenemos que solucionar eso rápidamente. Nuestra defensa jugó genial la semana pasada y luego esta semana… tenemos que ser mejores”.

Pero Rivers, de 44 años, no se lo puso fácil a San Francisco en su segundo juego de regreso después de un descanso de cinco años. Completó 23 de 35 pases para 277 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Pero tampoco pudo sacar a los Colts (8-7) de una caída de fin de temporada que casi ha terminado con sus esperanzas de playoffs.

Indy ha perdido cinco seguidos y seis de sus últimos siete.

Comentarios