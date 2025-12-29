Brock Purdy y 49ers vencen a Bears; van por el liderato de la NFC

Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de 38 yardas a Jauan Jennings con 2:15 por jugar y la defensiva de los 49ers de San Francisco detuvo a Chicago en la última jugada para sellar una victoria de 42-38 sobre los Bears, la noche del domingo.

El triunfo extendió a seis la racha ganadora de San Francisco (12-4) y preparó un duelo decisivo en la semana 18 por el primer puesto de la Conferencia Nacional.

Final dramático en Chicago

Caleb Williams condujo a los Bears (11-5) hasta la yarda dos en los segundos finales y tuvo una última oportunidad de ganar el partido.

Sin embargo, Bryce Huff lo presionó fuera de la bolsa y su pase quedó corto en la zona de anotación, asegurando la victoria de los 49ers.

Purdy continuó su gran momento tras lanzar cinco pases de touchdown la semana pasada ante Indianápolis. Esta vez lanzó para tres anotaciones y corrió para dos más, convirtiéndose en el sexto jugador desde la fusión AFL-NFL en registrar juegos consecutivos con al menos cinco touchdowns.

El mariscal terminó con 24 pases completos de 33 intentos para 303 yardas. Christian McCaffrey sumó 140 yardas por tierra, un touchdown y 41 yardas por recepción.

El liderato de la NFC en juego

Con el triunfo, San Francisco se jugará el título de la División Oeste y el descanso en la primera ronda al enfrentar a Seattle (13-3) el sábado por la noche.

De ganar, los 49ers asegurarían la ventaja de local durante toda la postemporada, con el Super Bowl programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium.

La derrota puso fin a las aspiraciones de Chicago de obtener el primer lugar de la conferencia.

Los Bears ya aseguraron el título de la NFC Norte y aún pueden quedarse con el segundo puesto si vencen a Detroit la próxima semana.

Williams completó 25 de 42 pases para 330 yardas y dos touchdowns, pero no logró una nueva remontada en los minutos finales, tras haber guiado a Chicago a seis victorias viniendo de atrás en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario.

Ambas ofensivas dominaron el encuentro desde el inicio. Chicago abrió el marcador con una intercepción devuelta para touchdown de T.J. Edwards en la primera jugada, pero San Francisco respondió con múltiples anotaciones para irse al descanso con ventaja de 28-21.

En la segunda mitad, los equipos intercambiaron touchdowns hasta que un gol de campo de Cairo Santos puso al frente a los Bears 38-35. Purdy respondió con la serie ganadora, culminada por el envío a Jennings que definió el encuentro.

