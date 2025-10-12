Cerrar X
Deportes

Broncos derrota 13-11 a Jets en juego internacional de Londres

Como parte de la gira internacional pactada por la NFL, Denver se enfrentó a uno de los considerados, de los peores equipos de la temporada

  • 12
  • Octubre
    2025

Denver Broncos derrotaron 13-11 a los New York Jets en el partido de la semana seis disputado en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, como parte de la gira internacional de la NFL.

La defensiva de Denver, liderada por Jonathon Cooper y Justin Strnad, fue fundamental en la victoria, debido a que capturó al menos en nueve ocasiones a Justin Fields. 

A pesar del dominio mostrado en la primera mitad, Denver se fue al descanso arriba en el marcador apenas por 6-10 gracias a una recepción de anotación de Nate Adkins y un gol de campo de Wil Lutz.

En el último periodo, ante la buena actuación de la defensiva de los Jets, Denver siguió con problemas para cruzar las diagonales, pero resolvió el juego 11-13 con un gol de campo de Lutz.

La semana seis arrancó el jueves pasado con la sorpresiva victoria de New York Giants 34-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles y concluirá el lunes con dos juegos; Atlanta Falcons contra Buffalo Bills; y Washington Commanders contra Chicago Bears.

 


Comentarios

