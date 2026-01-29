Podcast
Deportes

México participará en el NFL Flag International del Pro Bowl

El equipo de Morelos, campeones en el Torneo Nacional NFL Flag Tochito 2025, organizado por los Denver Broncos y la NFL México, será quien represente a México

Equipos de España, México, Brasil y Panamá, en el NFL Flag International del Pro Bowl

El "NFL Flag Football International Championships" del Pro Bowl, que se llevará a cabo del 1 al 3 de febrero, tendrá sabor mexicano, pues los equipos masculinos como femeninos formarán nacionales y formarán parte de los 14 representativos que participarán en dicho torneo.

El representante mexicano para este torneo internacional será el equipo de Morelos, quienes se coronaron en el Torneo Nacional NFL Flag Tochito 2025, organizado por los Denver Broncos y la NFL México.

 

Además de México, países de habla hispana como España y Panamá participarán en el certamen organizado por la National Football League.

Alemania, Australia, Austria, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Japón y Nueva Zelanda completan la lista de países participantes en este evento de equipos U13 en sus categorías femenina y masculina.

De acuerdo con la NFL, el flag football es uno de los deportes de mayor crecimiento en el planeta, pues cuenta con más de 20 millones de jugadores en 100 países, siendo el sector femenil el que más rápido crece.

El "NFL Flag Football International Championships" se llevará a cabo del próximo 1 al 3 de febrero en Moscone Centre de San Francisco, California, previo al Pro Bowl.

Historia del cambio en el Pro Bowl

Desde 2023, la NFL cambió el formato para su juego de estrellas, pasando de ser un partido clásico de futbol americano a uno de flag.

Este cambio se implementó para evitar lesiones en sus jugadores y al mismo tiempo impulsar este deporte.

En el último Pro Bowl, disputado el 6 de febrero de 2022, las estrellas de la Conferencia Americana, comandada por el quarterback de Los Ángeles Chargers, Justin Herbert, se impusieron al equipo de la Conferencia Nacional de Aaron Rodgers, 41-35.

Diferencias del flag football con el americano

A diferencia del fútbol americano, que requiere un completo equipo de protección, y en el que para detener al contrario hay que derribarlo, en el flag football el contacto está prohibido y para frenar al oponente basta con despojarlo de una de las banderas o cintas que porta a los costados de la cadera, simplicidad que ha facilitado su crecimiento a nivel mundial.


