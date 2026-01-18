Definidas las Finales de Conferencia rumbo al Super Bowl LX

Después de cuatro juegos, unos con más emoción que otros, ya se sabe quiénes serán los que disputen un boleto para el Super Bowl mediante las Finales de Conferencia.

Conferencia Americana

Después de que Bill se quedara en la orilla este sábado y Broncos se llevara el pase por un gol de campo, los de Denver ya saben a quién van a enfrentar.

Pues este domingo los New England Patriots volvieron a asegurar una Final de Conferencia después de siete años, cuando vencieron 37-31 a los Kansas City Chiefs.

Además, esta representará la tercera Final de Conferencia entre ambas franquicias, duelo que domina Broncos con un récord de 2-0, pues en 2014 se impusieron 26-16 y dos años después, en 2016, volvieron a vencer a los "Pats", pero esta vez 20-18.

Este duelo se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 14:00 horas en Denver.

Conferencia Nacional

Del otro lado de la moneda, está el enfrentamiento de rivales de conferencia, pues después de que los Seattle Seahawks aplastaran a los San Francisco 49ers 41-6, los Rams no quisieron quedarse fuera de la final y consiguieron su boleto tras un partido agónico contra los Chicago Bears que se fue a tiempo extra y ganaron gracias a un gol de campo para dejar el electrónico 20-17.

Con este resultado, por cuarta vez en la historia se volverá a jugar una Final de Conferencia entre franquicias de la División Este de la Conferencia Nacional y la primera vez que ambos equipos se enfrenten en dicha instancia.

En este rubro, son los 49ers y Rams quienes se han enfrentado más veces, teniendo un marcador histórico de 1-1.

La primera final se jugó en 1989, duelo en donde San Francisco aplastó a Los Ángeles 49–3, quienes a la postre ganarían el Super Bowl XXIII ante Cincinnati.

La última y más reciente fue en 2021, cuando los Rams vencieron a los 49ers 20-17, para después ganar el Super Bowl LVI.

La Final de Conferencia de la Conferencia Nacional entre Seahawks y Rams se jugará el próximo domingo 25 de enero a las 17:30 horas en Seattle.

