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Deportes

Chiefs vs Broncos abrirán el Monday Night 2026

La NFL adelantó algunos duelos clave de la temporada 2026, incluido el primer Monday Night Football entre Kansas City y Denver

  • 12
  • Mayo
    2026

A cuatro meses del arranque de la temporada 2026 de la NFL, comienzan a revelarse los primeros enfrentamientos destacados del calendario, cuya publicación completa está prevista para el próximo 14 de mayo.

Uno de los duelos confirmados es el primer Monday Night Football, que enfrentará a los Kansas City Chiefs contra los Denver Broncos el lunes 14 de septiembre, aunque la sede del partido aún está por definirse.

La campaña comenzará el miércoles 9 de septiembre con la participación de los actuales campeones, los Seattle Seahawks, en un inusual partido inaugural a mitad de semana.

El enfrentamiento entre Chiefs y Broncos luce atractivo, especialmente porque Kansas City buscará recuperarse tras quedar fuera de los playoffs la temporada pasada, mientras que Denver viene de una campaña sólida liderada por su mariscal de campo.

Dudas por lesiones clave

Uno de los focos está en la posible participación de Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs y dos veces MVP, quien se recupera de una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre y tiene como objetivo regresar para la Semana 1.

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Por su parte, el mariscal de campo de Denver, Bo Nix, también apunta a estar listo tras una lesión en el tobillo sufrida en enero durante los playoffs de la AFC.

Otros partidos destacados

Además del Monday Night Football, la liga adelantó otros encuentros relevantes:

Los Dallas Cowboys visitarán a los New York Giants en el primer Sunday Night Football el 13 de septiembre.

Dallas también recibirá a los Philadelphia Eagles el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

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Los Buffalo Bills inaugurarán su nuevo estadio frente a los Detroit Lions el 17 de septiembre en el Thursday Night Football.

En los próximos días se darán a conocer más enfrentamientos, mientras equipos y aficionados esperan el calendario oficial para comenzar la preparación de la nueva temporada.

La NFL continúa generando expectativa con estos adelantos, perfilando una campaña 2026 llena de duelos atractivos desde sus primeras semanas.


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