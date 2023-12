'Cabecita' Rodríguez no interesa a Rayados, según 'Tano' Ortiz

"‘No, son todas especulaciones falsas’", respondió de manera contundente el estratega de los Rayados, Fernando Ortiz, al ser cuestionado sobre el interés en el jugador del América, 'Cabecita' Rodríguez.

Sin embargo, reconoció la posibilidad de movimientos.

"Obviamente, en el mercado de pases de invierno y verano, hay posibles salidas y llegadas de jugadores. En nuestro caso, evaluaremos la situación para conformar la plantilla lo antes posible. Si existe la oportunidad de incorporar a algún jugador al equipo, la idea es que esté disponible desde el principio" Fernando Ortiz

Respecto a las posiciones a reforzar, Ortiz prefirió no entrar en detalles: "Ya estamos realizando un análisis profundo de las posiciones que necesitamos. La intención es no revelar nada para no obstaculizar las negociaciones".

En cuanto al inicio de la pretemporada, el entrenador habló sobre el compromiso del equipo, especialmente después de la eliminación en cuartos de final.

"Comenzamos una nueva pretemporada con el compromiso que esta institución genera. Sabemos que empezamos con una nueva ilusión y un poco dolidos por la salida en cuartos de final. A todos nos afectó, pero esto es fútbol, y entendemos que esta institución debe competir en posiciones más altas" Fernando Ortiz

Por otro lado, reveló que dos de sus jugadores, los dos Jesuses (Corona y Gallardo), no podrán iniciar los trabajos en la playa con el grupo debido a molestias, aunque se espera que se recuperen durante la pretemporada.

En cuanto a la final entre América y Tigres, Ortiz comentó: "Es una final de nuestra liga. Estamos enfocados en la pretemporada y queremos estar en esa instancia en el próximo semestre. Hoy estoy en Monterrey, me debo a Monterrey, y la idea es realizar una buena pretemporada".

Comentarios