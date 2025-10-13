Cabo Verde clasifica por primera vez a un Mundial de fútbol

Por primera vez en su historia, Cabo Verde jugará la fase final de un Mundial de fútbol, luego de imponerse este lunes 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia, ante 15,000 espectadores que vivieron un día de celebración nacional.

El triunfo consagra a los “tiburones azules” en la historia deportiva del país africano y marca su debut en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

🇨🇻HISTORY! Cabo Verde have qualified for their first ever #FIFAWorldCup!#WeAre26 pic.twitter.com/8oMiVZ2eP5 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 13, 2025

El primer tanto llegó tres minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando Dailon Livramento aprovechó un balón suelto en el área para abrir el marcador (1-0), tras superar la férrea defensa suazi y al portero Khanyakwezwe Shabalala.

Pocos minutos después, en el 54, Willy Semedo remató a las redes un centro desde la derecha de Yannick Semedo, estableciendo el 2-0 y asegurando prácticamente la clasificación, finalmente el defensor Stopiez cerró la goleada en el 91 con el 3-0 definitivo.

El triunfo desató la euforia de los 15,000 aficionados presentes en el estadio, mientras que el gobierno decretó jornada libre para que toda la población pudiera celebrar un hito histórico para Cabo Verde.

