Deportes

Cabo Verde clasifica por primera vez a un Mundial de fútbol

Los goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopiez sellaron la primera clasificación de los “tiburones azules” a la Copa del Mundo

  13
  Octubre
    2025

Por primera vez en su historia, Cabo Verde jugará la fase final de un Mundial de fútbol, luego de imponerse este lunes 3-0 a Esuatini en el Estadio Nacional de Praia, ante 15,000 espectadores que vivieron un día de celebración nacional.

El triunfo consagra a los “tiburones azules” en la historia deportiva del país africano y marca su debut en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

El primer tanto llegó tres minutos después del inicio del segundo tiempo, cuando Dailon Livramento aprovechó un balón suelto en el área para abrir el marcador (1-0), tras superar la férrea defensa suazi y al portero Khanyakwezwe Shabalala.

Pocos minutos después, en el 54, Willy Semedo remató a las redes un centro desde la derecha de Yannick Semedo, estableciendo el 2-0 y asegurando prácticamente la clasificación, finalmente el defensor Stopiez cerró la goleada en el 91 con el 3-0 definitivo.

El triunfo desató la euforia de los 15,000 aficionados presentes en el estadio, mientras que el gobierno decretó jornada libre para que toda la población pudiera celebrar un hito histórico para Cabo Verde.

 


