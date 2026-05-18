Cabo Verde revela convocatoria para disputar su primer Mundial

La selección de Cabo Verde ya está lista para vivir el capítulo más importante de su historia futbolística. Este lunes, el técnico Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, presentó la convocatoria oficial de 26 jugadores con la que los “Tiburones Azules” afrontarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera en la historia del país africano.

La clasificación representa un logro sin precedentes para un archipiélago de apenas medio millón de habitantes y poco más de 4,000 kilómetros cuadrados, cuya federación de futbol fue reconocida oficialmente apenas en 1982.

Ahora, después de décadas de crecimiento silencioso, Cabo Verde se prepara para competir en el torneo más importante del planeta.

Una generación que hizo historia

La lista de convocados combina experiencia, talento europeo y futbolistas que fueron clave en las eliminatorias africanas.

Entre los nombres más destacados aparecen el histórico arquero Vozinha, el capitán Ryan Mendes y el defensor Roberto “Pico” Lopes, pilares de un proyecto que finalmente logró romper la barrera mundialista.

También sobresale el delantero Dailon Livramento, autor de uno de los goles decisivos en el triunfo sobre Esuatini que selló la clasificación.

La convocatoria incluye además a futbolistas con experiencia internacional como Garry Rodrigues, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral y Logan Costa, quienes serán fundamentales para competir en un grupo exigente.

El día que Cabo Verde tocó la gloria

La clasificación quedó sellada con una contundente victoria de 3-0 sobre Esuatini en el Estadio Nacional de Praia, donde más de 15,000 aficionados celebraron una de las jornadas deportivas más importantes en la historia del país.

Después de un primer tiempo complicado, Dailon Livramento abrió el marcador apenas iniciado el complemento tras aprovechar un balón suelto dentro del área.

Minutos más tarde, Willy Semedo amplió la ventaja luego de una asistencia de Yannick Semedo y, ya en tiempo agregado, Stopira cerró la goleada definitiva que desató la euforia total en las tribunas.

La magnitud del logro provocó incluso que el gobierno decretara jornada libre para permitir que la población celebrara el histórico pase mundialista.

Cabe señalar que el gran responsable del crecimiento de la selección es Bubista, ex capitán nacional y símbolo del futbol caboverdiano.

El entrenador asumió el proyecto en 2020 con la misión de transformar a Cabo Verde en una selección competitiva dentro del continente africano y lo consiguió con una fórmula basada en orden táctico, disciplina defensiva y transiciones rápidas.

Durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el equipo mostró una notable solidez, especialmente como local, donde ganó sus cinco partidos sin recibir gol.

Además, logró imponerse en un grupo complicado por encima de selecciones históricas como Camerún y Angola.

Un debut mundialista lleno de retos

El estreno de Cabo Verde en una Copa del Mundo será nada menos que ante España el próximo 15 de junio en Atlanta.

Posteriormente enfrentará a Uruguay el 21 de junio en Miami y cerrará la fase de grupos contra Arabia Saudita el día 26 en Houston.

Será la primera vez que Cabo Verde enfrente oficialmente a España, en un choque cargado de simbolismo para una selección que apenas comenzó su camino internacional hace algunas décadas.

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La clasificación de Cabo Verde trasciende lo deportivo. El proyecto ha unido a jugadores nacidos en distintas partes del mundo pero con raíces caboverdianas, fortaleciendo la identidad futbolística del país y conectando a la diáspora con la selección nacional.

Muchos de los futbolistas convocados crecieron en Portugal, Francia, Países Bajos o Luxemburgo, pero eligieron representar al pequeño archipiélago africano.

Ahora, los “Tiburones Azules” llegan al Mundial sin presión, pero con la ilusión de convertirse en una de las historias más inspiradoras del torneo.

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