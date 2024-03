Cae Sultanes Femenil en el primero de la Serie de la Reina

Se jugó el primer partido de la Serie de la Reina, y las Sultanes de Monterrey, cayeron ante Charros de Jalisco 3 carreras contra 1, en emocionante y apretado partido llevado a cabo en tierras de occidente.

Karime Valles había puesto en ventaja a las locales con home run solitario en la parte baja de la segunda entrada, pero las regias reaccionaron, y en la alta de la tercera, Yanina Treviño conectó un doblete, empujando la del empate al llegar sin problemas Erika García al home.

Pero en el cuarto episodio se les vino la noche a las Fantasmas Grises, ya que primero Linnah Rebolledfo con pisa y corre, y después Abigail Botello con batazo productor, colocaban la pizarra 3-1 para las tapatías, terminando con dichos números el encuentro.

El segundo partido de la serie se jugará en el mismo escenario mañana por la tarde, y el viernes se jugará en el tercero en el palacio Sultán.

"NOS FALTÓ EL BATAZO OPORTUNO": NANCY PRIETO

Al final del partido, Nancy Prieto manager de las regiomontanas, dijo que la derrota tuvo que ver con que sus jugadoras no lograron conectar el batazo oportuno, "Un marcador apretado en el que dejamos demasiados corredores en base, dejamos ocho, y nos faltó el batazo oportuno, ellas (Charros) sí lo tuvieron, siento que no supimos aprovechar la mala salida de Yeraldine, es una excelente pitcher y hoy no fue uno de sus mejores días, la prueba fue que hizo muchas pichadas, pero nos faltó cabeza en dos o tres jugadas que cometimos error al correr bases".

Por último, explicó sobre su estilo de juego, "Me gusta jugar no solo al batazo, sino jugadas, toques de bola, robos de base, y hoy no salieron, yo no puedo cambiar mi sistema de juego de un partido para otro, lo que tenemos que hacer es corrección y concentración de las jugadoras para que salgan las jugadas.

