Campeón mundial pesado de la WWE, defenderá título en Monterrey

El espectáculo de la WWE regresa a la Arena Monterrey este domingo 14 de este mes de julio a las 17:30 horas… y el gladiador Campeón mundial pesado de la empresa, Damian Priest, platicó en exclusiva para Azteca Noreste Deportes su sentir de defender el título en tierras regias.

“Es un honor, estoy emocionado de poder defender el título en un país latino y estoy cumpliendo un sueño que no me había dado cuenta que quería, no puedo esperar el domingo 14 de este mes de julio para estar ahí y pasarla bien”, dijo del luchador.

Como un icono latino… ¿qué responsabilidad tiene el ostentar un Campeonato mundial para Damian?, se le preguntó.

“Es muy grande, ya que esto es un ejemplo de que no hay límites y eso es lo importante para mí, representar y mostrarle a los niños que si se puede”, respondió.

La fanática mexicana siempre destaca en cada tour de la empresa top de Wrestling en el mundo… ¿ya es momento de volver a tener un evento televisado?, se le cuestionó.

“Como luchador te digo que sí quiero y no soy el único, no solamente los latinos, sino que varios luchadores quieren venir a México a un evento así, la afición mexicana se lo merece”, contestó.

Con la promesa de dar gran espectáculo en su lucha contra Drew McIntyre y Jey Uso, Damian Priest pide a los fans regiomontanos hacerse presentes en la Arena Monterrey este domingo 14 de este mes de julio a las 17:30 horas, ya que vivirán algo inolvidable.

NO TE LO PIERDAS

La gira de Verano del SuperShow de la WWE regresa a Monterrey en este mes de julio. Los fanáticos que asistan a la gira de verano de WWE SuperShow verán a sus superestrellas favoritas de la WWE, tanto de Raw como de SmackDown en acción, incluyendo a Rey Mysterio, ‘The American Nightmare’ Cody Rhodes, el Campeón mundial de peso pesado de la WWE, Seth ‘Freakin’ Rollins; la Campeona mundial femenina de la WWE, Rhea Ripley; Becky Lynch, el ‘Main Event’ Jey Uso, Santos Escobar, LA Knight, Kevin Owens, Sami Zayn, Bobby Lashley y muchos más.

