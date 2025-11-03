Cerrar X
Cancelan combate de box entre Jake Paul y Gervonta

El combate en Miami fue suspendido tras una demanda civil contra Davis; Paul planea otro evento en Netflix antes de fin de año

El combate de boxeo entre Jake Paul y el campeón de peso ligero Gervonta Davis fue cancelado el lunes. Paul planea realizar una pelea diferente antes de finales de 2025.

Su pelea estaba programada para el 14 de noviembre en Miami, aunque Most Valuable Promotions, la organización promotora de Paul, dijo el sábado que estaba investigando el asunto después de que se presentara una demanda civil contra Davis en el condado de Miami-Dade la semana pasada.

Nakisa Bidarian, CEO de MVP, afirmó en un comunicado que Paul encabezará otro evento que se transmitirá por Netflix más adelante este año, con detalles sobre el oponente, la fecha y la ubicación que se proporcionarán una vez finalizados.

El combate estaba originalmente programado para llevarse a cabo en Atlanta, pero se trasladó a Florida, donde fue autorizado a pesar de la gran ventaja de peso para Paul. Él suele pelear en el peso crucero, aproximadamente 50 libras por encima del límite de 135 libras donde Davis tiene un cinturón.


