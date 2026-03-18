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Por pedir prueba toxicológica, cancelan audiencia de Cruz 'N'

Sería este mismo el 18 de marzo que Alicia Villarreal se presente a la Fiscalía para continuar el proceso penal contra su exesposo

  • 18
  • Marzo
    2026

El abogado Gerardo Rincón, quien defiende a la cantante Alicia Villarreal, pidió 2 peticiones al abogado de Cruz 'N', que fueron una prueba psicológica y una prueba toxicológica.

Sin embargo, la Fiscalía no procedió y pospusieron la audiencia hasta mayo y cancelaron la audiencia a virtud de petición del abogado de Cruz "N" por pedir prueba toxicológica.

“Porque el señor consume sustancias, no les puedo decir porque eso me lo comentó directamente la familia, entre ellos Alicia, entonces estamos pidiendo la prisión preventiva y también que sea un abogado de oficio, porque no es bueno estar cancelando, porque dilatan el procedimiento”, dijo el abogado Gerardo Rincón.

Supuestamente, este miércoles 18 de marzo, la cantante acudiría a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres para continuar su caso contra su exesposo, Cruz "N".


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