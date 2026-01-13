Podcast
Cancelan partido en Alemania tras detectar riesgos en estadio

El partido de la Bundesliga entre Hamburger SV y Bayer Leverkusen fue suspendido horas antes del inicio tras detectarse riesgos estructurales en el estadio

  • 13
  • Enero
    2026

El partido de la Bundesliga entre el Hamburger SV y el Bayer 04 Leverkusen, programado para la tarde de este martes, no se disputará luego de que las autoridades ordenaran el cierre del Volksparkstadion por motivos de seguridad.

Riesgo en la estructura del estadio

De acuerdo con la información oficial, las condiciones climáticas generaron riesgos estructurales en la cubierta del inmueble, lo que impidió garantizar la seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Ante esta situación, se determinó cerrar el estadio con poca antelación, a pocas horas del silbatazo inicial previsto para las 20:30 horas.

Decisión por seguridad

La suspensión fue tomada como medida preventiva, priorizando la integridad de todos los involucrados, luego de que los reportes técnicos alertaran sobre posibles afectaciones en la estructura del recinto.

Nueva fecha, pendiente

Las autoridades de la liga y los clubes involucrados informaron que la reprogramación del encuentro se definirá lo antes posible, una vez que se evalúe el estado del estadio y las condiciones de seguridad.


×