'Canelo' Álvarez apoyará con $80,000 a joven boxeador

Saúl “Canelo” Álvarez apoyará con $80,000 pesos Josué Zepeda, quien buscaba reunir recursos para representar a México en el Campeonato Mundial Sub-19

Después de recurrir a las redes sociales para pedir apoyo económico que le permitiera viajar al Campeonato Mundial Sub-19 de Boxeo, el joven pugilista Josué Zepeda recibió una respuesta por parte de Saúl “Canelo” Álvarez, quien se ofreció a cubrir los $80,000 pesos que necesitaba para asistir a la competencia.

La historia rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre aficionados, deportistas y figuras públicas que reconocieron el gesto del campeón mexicano.

Josué Zepeda explicó a través de un video publicado en Instagram que había sido convocado por tercera ocasión para representar a México en una competencia internacional, pero que necesitaba reunir $80,000 pesos para cubrir gastos de transporte, hospedaje y viáticos para viajar a Budva, Montenegro, sede del Campeonato Mundial Sub-19 que se disputará en octubre.

El joven detalló que tenía hasta el próximo 21 de agosto para conseguir el dinero, por lo que decidió solicitar apoyo mediante donaciones y compartiendo su mensaje en redes sociales.

Dicha publicación comenzó a ganar alcance hasta llegar a Saúl “Canelo” Álvarez, quien respondió directamente y confirmó que cubriría el monto necesario para que el boxeador pudiera asistir al torneo.

Cabe señalar que la respuesta del campeón mexicano provocó una ola de comentarios positivos y muestras de respaldo hacia Josué Zepeda.

Entre quienes reaccionaron se encuentra el cantante Gabito Ballesteros, quien expresó públicamente su intención de sumarse al apoyo. También el actor Jaime Camil reconoció la acción de "Canelo" y destacó el gesto hacia el joven deportista.

Aunque hasta ahora el único apoyo confirmado es el del boxeador tapatío, la difusión alcanzada por la historia ha multiplicado el interés de personas dispuestas a respaldar la carrera del pugilista.

Rumbo a Montenegro con el respaldo asegurado

Gracias al apoyo de Saúl “Canelo” Álvarez, Josué Zepeda tiene prácticamente garantizada su participación en el Campeonato Mundial Sub-19 de Boxeo, una de las competencias más importantes para las nuevas generaciones del pugilismo internacional.