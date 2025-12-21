Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
canelo_alvarez_en_aaa_09e1842569
Deportes

'Canelo' Álvarez hace presencia en evento de Lucha Libre

El boxeador y excampeón mundial fue visto con su hijo desde primera fila en un evento de Lucha Libre de la promotora 'AAA' en Guadalajara, Jalisco

  • 21
  • Diciembre
    2025

En la nueva Arena Guadalajara se llevó a cabo el evento "Guerra de Titanes" de la compañía de lucha libre mexicana 'AAA', dentro de este evento se pactaron 7 luchas donde incluían combates con campeonatos en juego, combates en equipo con luchadores traídos de la compañía más grande del mundo la WWE junto con su marca de desarrollo NXT.

Interacción con el hijo menor del boxeador 

Al terminar la lucha en equipos entre la Facción LWO (Cruz del Toro y Joaquin Wilde) vs Los Americanos (Bravo y Rayo Americano) vs Mr.Iguana y Niño Hamburguesa vs La Parka y Octagón Jr, el hijo del Canelo vestido del luchador Penta, fue invitado por La Parka para subir al ring poniéndole una máscara del mismo, los comentaristas del evento apodaron al hijo del canelo como 'penta parka' el estar vestido del luchador Penta y tener la máscara de La Parka.

El hijo del canelo pudo tener un momento cómico y único al bailar y tener interacción con el luchador en medio del ring ante una Arena Guadalajara abarrotada con más de 15,000 asistentes.

Canelo Álvarez la sorpresa del evento

Al finalizar el segmento el niño que invitó La Parka a subir al ring se lo regresó a un padre de familia que estaba enmascarado de este luchador en primera fila, el padre de familia al desenmascararse y para sorpresa de los asistentes de la arena se trataba de nada más y nada menos que Saul 'Canelo' Alvarez, boxeador profesional y multicampeón mundial en las categorías superwelter, mediano, supermediano y semipesado.

Alvaréz junto con su familia estuvo como espectador desde la primera fila de este gran evento y varios luchadores al terminar sus encuentros se acercaron con él para saludarlo de manera cordial.

Cara a cara con Undertaker

Tras vestidores después de haber finalizado el evento, la leyenda de la WWE Mark Callaway más conocido como Undertaker, interactuó con el boxeador mexicano de una manera amable donde estuvieron intercambiando palabras para al final tomarse una foto para las redes sociales.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

seleccion_mexicana_sudamerica_a4a3b587c7
Publica FIFA último ranking del año. ¿En qué lugar quedó México?
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T085649_385_0895df5478
Learner Tien conquista las Next Gen ATP Finals
G8tzw_A2_W8_AA_9_D_Vx_6be807b9d8
Cuba califica de irrespetuosa exclusión de Serie del Caribe 2026
publicidad

Últimas Noticias

noem_maduro_b97b0fe1e9
'Maduro debe irse': secretaria de Seguridad Nacional de EUA
EH_DOS_FOTOS_2025_12_22_T124213_813_465f4ce125
Atacan con bombas molotov recicladora en Uruapan
sonora_calorr_invierno_53de10c94c
Hermosillo, Sonora, rompe récord histórico de calor en invierno
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×