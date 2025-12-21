'Canelo' Álvarez hace presencia en evento de Lucha Libre

En la nueva Arena Guadalajara se llevó a cabo el evento "Guerra de Titanes" de la compañía de lucha libre mexicana 'AAA', dentro de este evento se pactaron 7 luchas donde incluían combates con campeonatos en juego, combates en equipo con luchadores traídos de la compañía más grande del mundo la WWE junto con su marca de desarrollo NXT.

Interacción con el hijo menor del boxeador

Al terminar la lucha en equipos entre la Facción LWO (Cruz del Toro y Joaquin Wilde) vs Los Americanos (Bravo y Rayo Americano) vs Mr.Iguana y Niño Hamburguesa vs La Parka y Octagón Jr, el hijo del Canelo vestido del luchador Penta, fue invitado por La Parka para subir al ring poniéndole una máscara del mismo, los comentaristas del evento apodaron al hijo del canelo como 'penta parka' el estar vestido del luchador Penta y tener la máscara de La Parka.

El hijo del canelo pudo tener un momento cómico y único al bailar y tener interacción con el luchador en medio del ring ante una Arena Guadalajara abarrotada con más de 15,000 asistentes.

Canelo Álvarez la sorpresa del evento

Al finalizar el segmento el niño que invitó La Parka a subir al ring se lo regresó a un padre de familia que estaba enmascarado de este luchador en primera fila, el padre de familia al desenmascararse y para sorpresa de los asistentes de la arena se trataba de nada más y nada menos que Saul 'Canelo' Alvarez, boxeador profesional y multicampeón mundial en las categorías superwelter, mediano, supermediano y semipesado.

Alvaréz junto con su familia estuvo como espectador desde la primera fila de este gran evento y varios luchadores al terminar sus encuentros se acercaron con él para saludarlo de manera cordial.

Cara a cara con Undertaker

Tras vestidores después de haber finalizado el evento, la leyenda de la WWE Mark Callaway más conocido como Undertaker, interactuó con el boxeador mexicano de una manera amable donde estuvieron intercambiando palabras para al final tomarse una foto para las redes sociales.

Comentarios