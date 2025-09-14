Cerrar X
Crawford vence a 'Canelo' Álvarez; le arrebata títulos mundiales

Luego de 12 asaltos, Saúl Álvarez fue derrotado por el estadounidense de 37 años, quien subió al menos dos divisiones para enfrentarse a 'Canelo'

  • 14
  • Septiembre
    2025

El estadounidense Terence Crawford derrotó por decisión unánime a Saúl "Canelo" Álvarez para despojarlos de los títulos mundiales de peso súper mediano.

Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, Mientras que "Canelo" sufrió su tercer derrota, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.

"Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford", exclamó el jalisciense.

Durante el round de estudió, Álvarez presionó al proponer la pelea, sin embargo, la agilidad de Terrence provocó que el mexicano se viese lento. Crawford se lució al contraatacar al mexicano, debido a la velocidad y efectividad que mostraba con cada uno de sus golpes.

Aunque a partir del décimo asalto, Saúl Álvarez intentó mandar a la lona a su contrincante, esto no fue suficiente, debido al cansancio que mostraba durante los últimos episodios.

Por decisión unánime, Terrence Crawford salió con la victoria del combate en el Allegiant Stadium, de Las Vegas con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113.

Esta derrota generó controversia en redes sociales, debido a que días antes el entrenador del mexicano, Eddy Reynoso, prometiera que Álvarez vencería al estadounidense por knocout.

“Sé que vamos a noquear a Crawford, estoy seguro de que vamos a ganarle a Crawford por nocaut y vamos a ver qué sigue”, exclamó el entrenador.

Diversas fuentes informaron que Saúl Álvarez podría recibir hasta 150 millones de dólares de bolsa garantizada, mientras Crawford ganaría tan sólo 50. Esto parte del contrato firmado por el mexicano con una empresa propiedad de la Autoridad del Entretenimiento de Arabia Saudita, con quién pactó algunos combates.

Terence Crawford se convirtió en el primer boxeador en unificar los títulos de tres divisiones diferentes.

Reconocidas figuras asistieron al combate 

G0x2UjKXYAEUAs8.jpg

Entre las estrellas que acudieron al recinto de las Vegas para presenciar la pelea de "Canelo" vs Crawford se encontraba el campeón Julio César Chávez, Myke Tyson, Andy Ruiz y Evander Holyfield.

 

G0xs21jbcAoKlcb.jpg


