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Canelo conmueve con mensaje por aniversario de bodas

Saúl “Canelo” Álvarez celebró cinco años de matrimonio con Fernanda Gómez con una emotiva publicación que desató reacciones entre sus seguidores

  • 24
  • Mayo
    2026

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a demostrar su lado más romántico luego de dedicarle un emotivo mensaje a su esposa, Fernanda Gómez, con motivo de su quinto aniversario de bodas.

El campeón mexicano compartió varias fotografías inéditas junto a su pareja a través de redes sociales, acompañadas de un mensaje donde expresó el amor y la admiración que siente por ella después de cinco años de matrimonio. (heraldodemexico.com.mx)

“Que sean muchísimos más”, escribió el boxeador tapatío junto a imágenes donde ambos aparecen disfrutando de viajes, celebraciones familiares y momentos personales que rápidamente enternecieron a sus seguidores. (heraldodemexico.com.mx)

Por su parte, Fernanda Gómez también respondió al mensaje con palabras llenas de cariño, dejando claro que la relación atraviesa uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo familiar.

La pareja se casó en mayo de 2021 en una lujosa ceremonia celebrada en Guadalajara, Jalisco, evento que reunió a importantes figuras del espectáculo, la música y el deporte, convirtiéndose en uno de los enlaces más comentados de aquel año.

A lo largo de estos años, tanto Canelo como Fernanda han compartido distintos momentos familiares en redes sociales, donde constantemente muestran viajes, celebraciones y actividades junto a su hija María Fernanda.

Además de mantenerse como uno de los máximos referentes del boxeo mundial, Saúl Álvarez también se ha consolidado como una de las figuras mexicanas más seguidas en redes sociales, donde suele compartir tanto aspectos de su carrera deportiva como detalles de su vida personal.

La publicación rápidamente acumuló millones de reacciones y mensajes de felicitación por parte de fans, celebridades y seguidores que celebraron el aniversario de la pareja.

Sin duda, el romántico mensaje del “Canelo” dejó claro que, además de triunfar arriba del ring, también atraviesa una etapa muy estable y feliz en su vida personal.


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