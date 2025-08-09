'Canelo' Álvarez anuncia nacimiento de su hija Eva Victoria

Saúl "Canelo" Álvarez y su esposa Fernanda Gómez anunciaron el nacimiento de su segunda hija en común, Eva Victoria, el 8 de agosto de 2025.

El boxeador mexicano compartió la noticia a través de sus redes sociales, publicando una emotiva fotografía desde el hospital donde se ve a Fernanda sosteniendo a la bebé y a Canelo besándola.

En la publicación, expresó su admiración por su esposa, escribiendo: "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda Gómez. Bienvenida Eva Victoria".

Con la llegada de Eva Victoria, Canelo se convierte en padre de cinco hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel, María Fernanda y ahora Eva Victoria.

