Canelo no peleará en mayo 2026; apunta a regresar en septiembre

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no volverá al ring en mayo de 2026 por recuperación del codo y planea reaparecer en septiembre, con Crawford como posible rival

  • 16
  • Diciembre
    2025

El boxeador Saúl Canelo Álvarez no peleará en mayo por primera vez en años, puesto que, se ha priorizado en recuperarse fisicamente tras una cirugía en el codo izquierdo.

Eddy Reynoso, entrenador y mánager del tapatío, confirmó que la intervención quirúrgica fue exitosa y que el campeón mexicano ya inició un plan progresivo de rehabilitación.

Aunque Álvarez retomó entrenamientos físicos, su equipo optó por no acelerar el regreso al ring.

Agenda fuera del ring

Actualmente, Canelo se encuentra enfocado en compromisos de promoción, lo que, sumado a su proceso de recuperación, descarta cualquier combate durante la primera mitad de 2026.

Reynoso explicó que mayo no está contemplado como fecha de retorno.

El objetivo es que el boxeador llegue en óptimas condiciones físicas y mentales a su próximo combate, evitando riesgos innecesarios tras una etapa exigente en la élite del boxeo.

La derrota sufrida en septiembre, que le costó el estatus de campeón indiscutido de los supermedianos, marcó un cambio de estrategia en su carrera.

Desde entonces, el entorno del mexicano ha apostado por una planificación a largo plazo.

Septiembre, la fecha señalada

Si la recuperación avanza conforme a lo previsto, el regreso de Álvarez se daría en septiembre, cerca de las celebraciones del Grito de Independencia, una fecha emblemática en su trayectoria.

El equipo de Canelo mantiene como prioridad una revancha ante Terence Crawford.

De concretarse, el combate podría permitirle recuperar varios cinturones, aunque no todos, tras la decisión del CMB de dejar uno vacante y ordenar una pelea entre Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli para definir a su nuevo campeón.


