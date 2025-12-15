Cesa Valladolid a Guillermo Almada tras interés del Oviedo

El Real Valladolid decidió poner fin a la etapa de Guillermo Almada como entrenador del primer equipo, luego de que el técnico uruguayo expresara su intención de atender una propuesta del Real Oviedo, club que milita en Primera División.

La directiva blanquivioleta fue tajante: no hay espacio para dudas cuando se trata del proyecto deportivo de la institución, que pelea por regresar a la máxima categoría.

La llamada que detonó la salida

El copresidente del club, Gabriel Solares, explicó que todo se precipitó tras un contacto directo del Oviedo, aunque al inicio la posibilidad parecía lejana, la postura del entrenador encendió las alarmas.

“Cuando nos dijo que quería escuchar al Oviedo, entendimos que esto no podía continuar. El Valladolid está por encima de cualquier persona”, señaló el directivo.

Decisión firme de la directiva

Solares reconoció la capacidad de Almada y aseguró que la intención inicial era mantenerlo en el banquillo, sin embargo dejó claro que el compromiso debía ser total.

“El club no puede permitirse que alguien tenga intereses fuera. Hay buenos entrenadores disponibles y alguno llegará”, afirmó.

Interinato y búsqueda de relevo

Tras la salida del uruguayo, Sisinio González asumió de manera interina la dirección técnica y será el encargado de preparar el próximo duelo de LaLiga 2 ante el Eibar.

Mientras tanto, la dirección deportiva ya trabaja en la contratación de un nuevo estratega, al tiempo que se afinan los detalles de la desvinculación de Almada.

