Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
valladolid_almada_5251edd700
Deportes

Cesa Valladolid a Guillermo Almada tras interés del Oviedo

El Real Valladolid cesó a Guillermo Almada luego de que el técnico aceptara escuchar una oferta del Real Oviedo. La directiva consideró que rompió un compromiso

  • 15
  • Diciembre
    2025

El Real Valladolid decidió poner fin a la etapa de Guillermo Almada como entrenador del primer equipo, luego de que el técnico uruguayo expresara su intención de atender una propuesta del Real Oviedo, club que milita en Primera División.

La directiva blanquivioleta fue tajante: no hay espacio para dudas cuando se trata del proyecto deportivo de la institución, que pelea por regresar a la máxima categoría.

La llamada que detonó la salida

El copresidente del club, Gabriel Solares, explicó que todo se precipitó tras un contacto directo del Oviedo, aunque al inicio la posibilidad parecía lejana, la postura del entrenador encendió las alarmas.

“Cuando nos dijo que quería escuchar al Oviedo, entendimos que esto no podía continuar. El Valladolid está por encima de cualquier persona”, señaló el directivo.

Decisión firme de la directiva

Solares reconoció la capacidad de Almada y aseguró que la intención inicial era mantenerlo en el banquillo, sin embargo dejó claro que el compromiso debía ser total.

“El club no puede permitirse que alguien tenga intereses fuera. Hay buenos entrenadores disponibles y alguno llegará”, afirmó.

Interinato y búsqueda de relevo

Tras la salida del uruguayo, Sisinio González asumió de manera interina la dirección técnica y será el encargado de preparar el próximo duelo de LaLiga 2 ante el Eibar.

Mientras tanto, la dirección deportiva ya trabaja en la contratación de un nuevo estratega, al tiempo que se afinan los detalles de la desvinculación de Almada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bfe802f7_c29c_4db3_ac38_fd90f891c22e_e053ece09d
Entrega Samuel García rehabilitación del Estadio Bicentenario
G3ll_Lbu_Wo_A_Ase_Od_32ad56a21b
Atlante regresará a Primera División tras 12 años
deportes_tigres_a2025_d43ee3c4ef
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×