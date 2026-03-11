España cesa a embajadora en Israel y rebaja su representación

España cesó a su embajadora en Israel, Ana María Sálomon Pérez, lo que produce una rebaja a su representación como país frente a la tensión internacional que se vive por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la agencia EFE, Sálomon fue convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo, en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo en apoyo a Gaza, y desde entonces no había regresado a Israel.

Exteriores ha explicado que Sálomon, que llevaba en el cargo desde 2021, fue llamada a consultas "'sine die'" y a partir de ese momento la responsable de la legación diplomática ha sido la encargada de negocios, lo que seguirá ocurriendo por el momento.

España iguala así su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que reconocería el Estado de Palestina.

Fuentes diplomáticas explicaron que, al ser llamada a consultas, Sálomon ha permanecido aproximadamente seis meses sin poder ejercer su trabajo, un plazo "que invita a tomar alguna medida sobre su actividad profesional, pues mantener esta situación de modo indefinido no siempre es la única opción".

