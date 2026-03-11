Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
gobierno_espanol_cesa_embajadora_en_israel_2da05de618
Internacional

España cesa a embajadora en Israel y rebaja su representación

España iguala así su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su canciller

  • 11
  • Marzo
    2026

España cesó a su embajadora en Israel, Ana María Sálomon Pérez, lo que produce una rebaja a su representación como país frente a la tensión internacional que se vive por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la agencia EFE, Sálomon fue convocada a consultas el pasado 9 de septiembre por el Ejecutivo, en el marco de la crisis diplomática con Israel por las medidas del Ejecutivo en apoyo a Gaza, y desde entonces no había regresado a Israel.

Exteriores ha explicado que Sálomon, que llevaba en el cargo desde 2021, fue llamada a consultas "'sine die'" y a partir de ese momento la responsable de la legación diplomática ha sido la encargada de negocios, lo que seguirá ocurriendo por el momento.

España iguala así su representación diplomática con la que tiene Israel en Madrid, ya que el Gobierno de Benjamín Netanyahu retiró a su embajadora, entonces Rodica Radian-Gordon, en mayo de 2024, después de que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara que reconocería el Estado de Palestina.

Fuentes diplomáticas explicaron que, al ser llamada a consultas, Sálomon ha permanecido aproximadamente seis meses sin poder ejercer su trabajo, un plazo "que invita a tomar alguna medida sobre su actividad profesional, pues mantener esta situación de modo indefinido no siempre es la única opción".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_rojo_beec383b31
Wall Street abre en rojo mientras petróleo continúa subiendo
HDJ_1dtq_Xg_A_Akb_Zu_72ed0ac1b2
Gasolina se mantendrá por debajo de $24 por seis meses: Sheinbaum
bancos_evacuan_medio_oriente_20ec8558ac
Evacúan bancos oficinas por conflicto bélico en Medio Oriente
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_trump_narcotrafico_2ea9e32ee2
Rechaza dichos de Trump sobre México como epicentro del crimen
tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_9b7bd035ab
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×