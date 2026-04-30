Irán abierto a diplomacia si EUA cesa 'acciones provocadoras'

Irán afirmó este jueves que se encuentra abierto a continuar con la diplomacia con Estados Unidos, si este último detiene “sus acciones excesivas y provocadoras”.

El presidente Masud Pezeshkian mostró su “disposición a continuar el proceso diplomático para lograr una solución justa que garantice el respeto a los derechos de Irán y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en la región”.

De acuerdo con un comunicado, el mandatario iraní consideró que la consecución de este objetivo depende "del cese de las acciones excesivas y provocadoras de Estados Unidos”

Calificó las declaraciones de altos cargos estadounidenses como provocadoras e inaceptables y subrayó que complican la situación en la región, en una aparente referencia a los mensajes amenazadores del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las conversaciones entre Estados Unidos-Irán se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar, mientras Trump mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques, después de un primer encuentro que mantuvieron en Islamabad el 11 y 12 de abril.

Al mismo tiempo, Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, la estratégica ruta por la que transitaba el 20 % del petróleo mundial, lo que ha disparado el precio del crudo.

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