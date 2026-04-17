Cesa Profepa a delegado Eduardo Villanueva; no resolvió derrames

A partir del 30 de abril, Eduardo Villanueva Garza dejará la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León.

Hasta el momento, el cambio no se ha oficializado por parte de la dependencia a nivel federal, pero fue confirmado por diputados federales y senadores de Nuevo León a quienes se los habría comunicado la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrel.

El pasado 8 de abril, Villanueva Garza cumplió un año en el cargo en el que sustituyó a Zulema Espinosa, quien tuvo un fugaz paso por la dependencia.

Antes de eso ocupó un cargo estatal en la Secretaría de Medio Ambiente, donde fue director de Impacto y Riesgo Ambiental.

Villanueva era el responsable de combatir los delitos ambientales que se cometen en el estado y la operación correcta de la industria de competencia federal.

Durante su paso por la dependencia, manejó perfil bajo, pues no hizo un solo pronunciamiento sobre temas álgidos en materia de contaminación por parte de la industria y otros entes.

De hecho, hoy 17 de abril se cumple un año del derrame de Ternium y el 13 de mayo el de Pyosa, y es fecha en que no ha dado a conocer orígenes y sanciones aplicadas por la dependencia, en caso de que así sea.

Hasta el momento, no ha trascendido quién ocupará el cargo que dejará Villanueva Garza.

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