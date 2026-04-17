Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
profepa_nl_delegado_c556cfe787
Nuevo León

Cesa Profepa a delegado Eduardo Villanueva; no resolvió derrames

Villanueva era el responsable de combatir los delitos ambientales que se cometen en el estado y la operación correcta de la industria de competencia federal

  • 17
  • Abril
    2026

A partir del 30 de abril, Eduardo Villanueva Garza dejará la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León.

Hasta el momento, el cambio no se ha oficializado por parte de la dependencia a nivel federal, pero fue confirmado por diputados federales y senadores de Nuevo León a quienes se los habría comunicado la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrel.

El pasado 8 de abril, Villanueva Garza cumplió un año en el cargo en el que sustituyó a Zulema Espinosa, quien tuvo un fugaz paso por la dependencia.

Antes de eso ocupó un cargo estatal en la Secretaría de Medio Ambiente, donde fue director de Impacto y Riesgo Ambiental. 

Villanueva era el responsable de combatir los delitos ambientales que se cometen en el estado y la operación correcta de la industria de competencia federal.

Durante su paso por la dependencia, manejó perfil bajo, pues no hizo un solo pronunciamiento sobre temas álgidos en materia de contaminación por parte de la industria y otros entes.

De hecho, hoy 17 de abril se cumple un año del derrame de Ternium y el 13 de mayo el de Pyosa, y es fecha en que no ha dado a conocer orígenes y sanciones aplicadas por la dependencia, en caso de que así sea.

Hasta el momento, no ha trascendido quién ocupará el cargo que dejará Villanueva Garza.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
dia_del_nino_d43c98611c
Festejan a hijos de policías de Monterrey por el Día del Niño
circulos_mc_a8468f4058
Movimiento Ciudadano activa más de 1,500 Círculos Ciudadanos
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×