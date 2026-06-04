Charles Leclerc rechazó ofertas para seguir con Ferrari

Charles Leclerc manifestó este jueves que rechazó diversas ofertas de otras escuderías para continuar con Ferrari.

El piloto monegasco mencionó que significaría más ganar su primer título con la Scuderia Tifosi que con cualquier otro equipo rival.

Esta renovación fue anunciada antes del Gran Premio de Mónaco, donde se estipula que se extiende la relación con Leclerc durante más años.

Leclerc aún no se ha coronado campeón tras siete temporadas completas como piloto de F1, por lo que cambiar de equipo era una opción en el intento de cumplir su sueño.

Durante una conferencia de prensa, el piloto Tifosi mencionó que sí tuvo propuestas, pero no revelará de qué escuderías.

"Sí, las hubo. No voy a decir quién; ellos pueden decirlo si quieren. Para mí, Ferrari siempre fue la elección".

Leclerc señaló que entre las garantías brindadas por el equipo italiano se encuentra su competitividad futura.

“Pero ganar de rojo para mí tiene una sensación muy única y es algo a lo que le dedicó todos estos años".

Mercedes ha dominado el inicio de la temporada de Fórmula 1, debido a que las primeras cuatro victorias de las cinco que definen gran parte de la temporada las obtuvo Kimi Antonelli.

Ante estas estadísticas, mencionó que todo podría cambiar en el circuito de Mónaco.

"Quiero decir, si hay una pista en la que apostaría por nosotros, probablemente sea Mónaco. Sin embargo, sigo creyendo que Mercedes ha tenido una ventaja significativa desde el comienzo del año. Así que creo que será muy, muy fuerte".

Charles Leclerc extiende su contrato multianual con Ferrari

Charles Leclerc renovó este miércoles su contrato multianual con la escudería Ferrari de Fórmula 1.

El monegasco de 28 años continuará en las filas del equipo italiano como desde 2016, cuando ingresó a la Academia de Pilotos de Ferrari, antes de incorporarse a la escudería principal en 2019.

Aquí te presentamos la nota completa: Charles Leclerc extiende su contrato multianual con Ferrari

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