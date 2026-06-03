Charles Leclerc extiende su contrato multianual con Ferrari

Charles Leclerc renovó este miércoles su contrato multianual con la escudería Ferrari de Fórmula 1.

El monegasco de 28 años continuará en las filas del equipo italiano como desde 2016, cuando ingresó a la Academia de Pilotos de Ferrari, antes de incorporarse a la escudería principal en 2019.

En un comunicado, el piloto afirmó que este es un sueño que tiene desde la infancia, y su equipo se ha convertido en una segunda familia para él.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Scuderia Ferrari HP, que para mí es mucho más que un equipo. Es la escudería que siempre he amado y de la que soñaba formar parte desde que era niño, y que, después de todos estos años, se ha convertido para mí en una segunda familia", aseguró.

Sin embargo, afirmó que el ser parte de una de las escuderías con más prestigio es una responsabilidad muy importante.

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada", expresó.

A través de redes sociales, la escudería Ferrari dio a conocer la noticia con entusiasmo sobre la extensión de contrato.

"Está aquí para quedarse ❤️ Estamos encantados de confirmar que Charles Leclerc ha acordado un nuevo acuerdo con Scuderia Ferrari HP"

Su renovación es algo completamente natural: Vasseur

Por su parte, el gerente Tifosi, Fred Vasseur, quien subrayó que la renovación es algo "completamente natural" para ellos.

"Durante estas temporadas hemos visto crecer no sólo a uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también a una persona que vive profundamente el vínculo con este equipo y todo lo que Ferrari representa", aseguró.

Aunque la escudería no precisó hasta cuándo se renueva el acuerdo, Ferrari subrayó que comparte con el piloto los mismos objetivos deportivos y mostró su confianza en seguir construyendo junto a él una etapa de éxitos en el campeonato.

Su salto al equipo de Fórmula 1 de Ferrari ocurrió después de consolidarse como campeón de la Fórmula 2.

Leclerc es el segundo piloto de Ferrari con más grandes premios disputados en Fórmula 1 y el segundo con más "pole positions", solo por detrás del alemán Michael Schumacher.

Comentarios