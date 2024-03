'Checo' Pérez queda en segundo lugar en el GP de Baréin

Este sábado, el equipo de Red Bull dominó la primera fecha en el Gran Premio (GP) de Baréin, siendo que Max Verstappen se llevó el título; mientras que, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez se quedó en el segundo puesto.

Durante la carrera de la primera temporada, 'Checo' mostró gran ritmo desde el arranque y destacó por sus rebases.

Por su parte, Carlos Sainz Jr., de Ferrari, obtuvo el tercer lugar, luego de una batalla con su compañero Charles Leclerc.

Verstappen salió desde la primera posición de la parrilla y así se mantuvo durante todas y cada una de las 57 vueltas de la carrera.

Pérez comenzó desde la quinta posición al no tener una buena clasificación el viernes, pero pudo superar a sus oponentes. En la primera curva del circuito logró rebasar a Carlos Sainz; mientras que, en la vuelta 7, pasó a Charles Leclerc.

De esta manera, en la vuelta 15, 'Checo' ya se encontraba en el segundo puesto, detrás de su compañero Verstappen.

En el inicio de la temporada más larga de la Fórmula Uno con 24 carreras, Max Verstappen ya está mostrando señales de que podría repetir su récord casi perfecto del 2023, cuando el holandés ganó 19 de 22 carreras, y así conseguir su tercer campeonato consecutivo.

