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Checo Pérez queda fuera en la Q1 del GP de Mónaco

El piloto mexicano de Cadillac fue eliminado en la primera ronda de clasificación y arrancará desde la octava fila en Montecarlo

  • 06
  • Junio
    2026

El mexicano Sergio Pérez no logró superar la primera ronda de clasificación del Gran Premio de Mónaco y quedó eliminado en la Q1, por lo que partirá desde la octava fila en la carrera que se disputará este domingo en las calles de Montecarlo.

El piloto de Cadillac había mostrado señales alentadoras durante las sesiones del viernes, pero no pudo trasladar ese rendimiento a la jornada de clasificación, donde finalizó en la decimoctava posición.

La Q2 volvió a escaparse

Desde el inicio de la sesión, Pérez buscó aprovechar una pista despejada al ser de los primeros pilotos en salir para marcar tiempo.

En su primera vuelta registró 1:16.743, un crono que inicialmente lo mantenía en la pelea por avanzar, aunque rápidamente fue desplazado por los competidores de los equipos punteros.

El tapatío mejoró posteriormente hasta detener el reloj en 1:16.056, resultado que de manera provisional lo colocó en el puesto 15. Sin embargo, la posición duró poco conforme avanzó la sesión y el resto de los pilotos continuó mejorando sus registros.

En su intento final, Pérez volvió a rebajar su tiempo hasta 1:14.747, lo que le permitió ascender posiciones, aunque sin alcanzar la zona de clasificación para la Q2.

Bandera roja complicó el cierre

La sesión se interrumpió cuando el brasileño Gabriel Bortoleto impactó las barreras en la chicana posterior al túnel y dañó la suspensión de su monoplaza, provocando una bandera roja cuando restaban poco más de dos minutos para el final de la Q1.

Antes de la interrupción, Pérez intentó iniciar una última vuelta rápida para mejorar su posición, pero no consiguió completar un nuevo intento antes de que concluyera la ronda.

Tras la reanudación, otros pilotos lograron mejorar sus tiempos, entre ellos Carlos Sainz, quien relegó una posición más al mexicano en la clasificación definitiva.

Alonso también quedó eliminado

La primera ronda también dejó fuera al español Fernando Alonso, doble campeón del mundo, quien registró el vigésimo primer tiempo y tampoco consiguió avanzar a la siguiente fase.

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El mejor registro de la Q1 fue para el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, con una vuelta de 1:13.293, seguido por el neerlandés Max Verstappen, actual campeón mundial.


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