Falla deja a Checo Pérez último para el sprint en China

El piloto mexicano Sergio Pérez calificó como “muy frustrante” el problema con la bomba de combustible de su monoplaza que le impidió participar en la clasificación sprint del Gran Premio de China, por lo que deberá arrancar desde la última posición.

El incidente representa un nuevo contratiempo para el mexicano y para la escudería Cadillac F1 Team, que debuta esta temporada en la Formula One.

Problema persistente en el sistema de combustible

Tras la sesión, Pérez explicó que el auto presentó nuevamente una falla en la bomba de combustible, un inconveniente que el equipo ha enfrentado desde hace tiempo.

“Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo”, señaló el piloto mexicano ante medios.

El desperfecto incluso había aparecido desde la práctica libre disputada en el Circuito Internacional de Shanghái, donde su actividad en pista fue limitada.

El tapatío indicó que el equipo continúa trabajando para intentar solucionar la falla antes de la carrera sprint.

“Esta mañana tuvimos el mismo problema, así que el rodaje ha estado muy limitado. El equipo está trabajando muy duro y veremos si pueden arreglarlo”, añadió.

Los reportes indican que la falla en el sistema de combustible ya se había detectado desde las pruebas de pretemporada en Bahréin y ha afectado el rendimiento del equipo en este arranque de campaña.

Russell domina la clasificación sprint

En contraste, el británico George Russell, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, logró la pole position para la carrera sprint tras registrar un tiempo de 1:31.520 en la sesión final.

Su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, partirá segundo, mientras que el vigente campeón del mundo Lando Norris, de McLaren Formula 1 Team, arrancará tercero.

La segunda fila de la parrilla la completa el británico Lewis Hamilton, ahora piloto de Scuderia Ferrari.

Detrás se ubican el australiano Oscar Piastri (quinto) y el neerlandés Max Verstappen (octavo).

Entre los pilotos hispanohablantes, el mejor ubicado será el argentino Franco Colapinto, de Alpine F1 Team, quien saldrá en la posición 14.

Más atrás se ubicarán los españoles Carlos Sainz Jr., de Williams Racing, en el lugar 17, y Fernando Alonso, de Aston Martin F1 Team, en el puesto 19.

Por su parte, Pérez arrancará desde la posición 22, última de la parrilla, en la carrera sprint que se disputará este sábado en Shanghái.

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