'Checo' Pérez saldrá en octava posición en el GP de Italia

El Gran Premio de Italia 2024, que se celebrará este domingo 1 de septiembre en el icónico circuito de Monza, promete ser una competencia emocionante, con Lando Norris de McLaren partiendo desde la pole position.

Norris, quien actualmente ocupa el segundo lugar en el campeonato de pilotos, logró la primera posición en la sesión de clasificación, lo que le da una excelente oportunidad para acercarse al líder del campeonato, Max Verstappen.

Max Verstappen, el actual líder del campeonato, saldrá desde la séptima posición, mientras que su compañero de equipo en Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, se ubicará en la octava posición. Este resultado marca la peor calificación para Pérez en las últimas tres carreras de la temporada 2024.

Oscar Piastri de McLaren y George Russell de Mercedes ocuparán la segunda y tercera posición respectivamente, completando la primera fila de la parrilla junto a Norris. La alineación sugiere una carrera dinámica, con un fuerte desafío para los pilotos que buscan superar a Norris, quien ha demostrado una gran forma esta temporada.

La carrera se llevará a cabo a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, y se espera que la estrategia y la habilidad en pista jueguen un papel crucial en la batalla por el podio.

Here's your starting grid for the 2024 Italian Grand Prix! 🇮🇹



Norris takes pole, with championship leader Max Verstappen down in 7th 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vCLRvv3OFK